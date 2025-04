“Quando le donne comandano le cose vanno”: l’incontro tra Papa Francesco e i medici che lo hanno curato

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco ha incontrato i medici del Policlinico Gemelli, insieme ai vertici dell'Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che lo hanno curato durante il suo ricovero per una polmonite bilaterale. In tutto ha ricevuto in Vaticano circa 70 persone che lo hanno assistito in ospedale.

L'incontro è avvenuto questa mattina poco prima delle 11 nelle sale dietro l'Aula Paolo VI. Il Vaticano ha fatto sapere che dopo alcune parole di saluto del presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, e gli auguri per la Pasqua e per il recupero della sua salute, Bergoglio ha rivolto un ringraziamento a tutti. "Ha assicurato la sua preghiera per ciascuno di loro – sottolineano dal Vaticano – e ha chiesto qualche preghiera anche per sé". In ultimo, Papa Francesco ha ringraziato tutti per il "servizio in ospedale" e ha incoraggiato i medici a "continuare così".

"Infine il Papa ha salutato e ringraziato tutti individualmente, a cominciare dalla rettrice della Cattolica Elena Beccalli" ha reso noto il Vaticano. A lei ha rivolto una battuta in chiusura: "È forte, quando comandano le donne le cose vanno".

Il Papa continua la sua convalescenza dopo le dimissioni dall'ospedale. le sue condizioni sono in miglioramento e usa sempre meno l'ossigeno, ma non prenderà direttamente parte ai riti della Settimana Santa. La Sala Stampa Vaticana aveva fatto sapere che il Santo Padre sarà sostituito dal cardinale Domenico Calcagno, Claudio Gugerotti e il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina.

Negli scorsi giorni Bergoglio ha fatto la sua apparizione a sorpresa tra i fedeli per la Domenica delle Palme. In Piazza San Pietro ha salutato i presenti mostrandosi senza naselli per l'ossigeno. Il Pontefice è stato accolto da un generale entusiasmo dei fedeli, felici di vederlo a sorpresa in piazza.