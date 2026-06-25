Travolti mentre vanno a Gardaland: morto don Francesco Andreoli e animatore 16enne, erano fermi per tamponamento

Il terribile incidente stradale nella mattinata di giovedì sulla Pedemontana dove il sacerdote 37enne e il 16enne si erano fermati a seguito di un tamponamento con un camion avvenuto poco prima all’altezza della galleria di Malo.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 25 giugno, sulla Pedemontana Veneta all'altezza della galleria di Malo. Un giovane sacerdote di 37 anni, don Francesco Andreoli, e un ragazzo di 16 anni sono morti dopo essere stati travolti sulla superstrada dove erano stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco prima. Il dramma si è consumato nelle prime ore della mattinata di oggi, poco dopo le nove, nella carreggiata in direzione Montecchio Maggiore dove il sacerdote e l'adolescente avevano da poco tamponato un camion e per questo si erano fermati a bordo strada.

Secondo quanto ricostruito finora, il sacerdote salesiano e il sedicenne originario di Schio facevano parte di un gruppo estivo dell'oratorio che in mattinata si era messo in viaggio per raggiungere Gardaland dove avrebbe dovuto trascorrere una giornata in allegria. Il gruppo viaggiava su diverse vetture tra cui quella su cui si trovavano il parroco vicentino e il sedicenne.

Per motivi ancora da accertare, la vettura su cui viaggiavano in tre, avrebbe tamponato un camion che li precedeva e quindi si era fermata a bordo carreggiata. Sacerdote e sedicenne erano scesi dalla vettura ed erano appena risaliti a bordo quando è sopraggiunta un'altra auto guidata da un quarantenne che purtroppo ha colpito in pieno l'auto che era ferma con le due vittime. Un impatto violentissimo che ha pesantemente danneggiato entrambe le auto senza lasciare scampo ad don Francesco e al giovane animatore.

Inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco del Distaccamento di Schio accorsi sul posto. I medici hanno solo potuto accertare il decesso del religioso e del ragazzo. Ferito e soccorso invece il conducente dell'altra vettura per il quale è stato necessario l'intervento dei pompieri per poterlo estrarre dalle lamiere contorte della sua vettura. Il quarantenne è stato quindi stabilizzato e trasportato all’ospedale di Santorso con un trauma toracico ma le sue condizioni non sono a rischio di vita.

Sul luogo dell'incidente stradale anche la polizia per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi coinvolti e il ripristino della galleria, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

La notizia ha colpito profondamente l'intera comunità dell’Alto Vicentino dove don Andreoli era molto conosciuto per il suo impegno nell’oratorio salesiano. "Vi ricordate il video di Gianluigi Buffon e i ragazzi del Grest di Schio? In quel video c’era anche il sorriso di don Francesco Andreoli che, insieme a un giovane animatore di appena 16 anni, ha perso la vita oggi mentre accompagnavano i ragazzi del Grest di Schio verso una giornata di festa e spensieratezza a Gardaland. Una notizia che ci spezza il cuore" ha ricordato anche il Governatore del Veneto Zaia, aggiungendo: "Due vite dedicate agli altri, all’educazione, alla crescita dei giovani e alla comunità si sono interrotte troppo presto. Ci stringiamo in un abbraccio commosso alle famiglie, ai ragazzi del Grest, alla comunità parrocchiale di Schio e a tutti coloro che li hanno amati".