Quando finirà il maltempo e tornerà il sole sull’Italia: le previsioni meteo della settimana

Secondo gli ultimi modelli meteorologici, ancora pochi giorni e l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia si allontanerà, lasciando posto a tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre.

A cura di Antonio Palma

Dopo una intensa ondata di piogge e temporali, tutti si chiedono quando finirà il maltempo e tornerà il sole sull'Italia. Secondo gli ultimi modelli meteorologici, ancora pochi giorni e l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia si allontanerà, lasciando posto a tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni grazie alla ripresa dell'anticiclone delle Azzorre. La perturbazione di origine atlantica che ha imperversato in questi giorni, infatti, sta lentamente lasciando la Penisola e anche i suoi effetti residui presto cesseranno del tutto.

Pioggia e maltempo fino a metà settimana

Per ritrovare un clima più tipico di questo periodo estivo bisognerà aspettare oltre metà settimana quando le precipitazioni ritorneranno a essere in linea con la media stagionale e le temperature torneranno a salire dopo il crollo di inizio settimana. La data fatidica è dunque domani, giovedì 4 luglio, quando le nuvole inizieranno a diradarsi, in particolare al sud, anche se durante la giornata non mancheranno ancora rovesci e temporali a livello locale da nord a sud.

Da venerdì tornano sole e caldo sull'Italia

Oggi infatti un rapido impulso temporalesco porterà un nuovo e rapido peggioramento, dapprima al nord e successivamente anche sul resto del Paese ma con fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. La svolta per il ritorno del bel tempo invece è attesa per venerdì 5 luglio con l'anticiclone delle Azzorre che riuscirà a riportare condizioni atmosferiche più stabili per tutti.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, avremo al nord cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali diffusi che interesseranno via via anche le regioni tirreniche e le aree interne adriatiche al centro e infine anche il sud. I fenomeni saranno in attenuazione da giovedì 4 luglio quando avremo però ancora deboli rovesci o temporali sparsi in dissolvimento dal tardo pomeriggio. Da venerdì 5 luglio la tendenza invece è a una espansione dell'anticiclone delle Azzorre con bel tempo su quasi tutta l'Italia a parte deboli piogge o rovesci sparsi su Alpi e Prealpi.