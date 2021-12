Quali sono le province italiane in cui i contagi stanno crescendo velocemente, Regione per Regione Quali sono le province che oggi hanno fatto registrare il maggior numero di casi Covid-19 in Italia? La prima è quella di Milano, seguita da Napoli e Torino. Occhi puntati anche su Padova.

A cura di Ida Artiaco

Nel giorno in cui in Italia è registrato il record storico di casi Covid-19 da inizio pandemia, 44.595 contagi in 24 ore su oltre 900mila test effettuati, è Milano la provincia dove è stato segnalato il maggior numero di infezioni giornaliere. Ne sono 5587. Seguono, secondo il bollettino di oggi, giovedì 23 dicembre, la provincia di Napoli (+2207) e quella di Torino (+2118). Poi, ancora Roma, con 2059 casi, Monza e Brianza, con 1316, e Padova, con 1075. Attenzione anche a Treviso (+992) e Varese (+998). Male anche Vicenza, con i suoi 896 casi in 24 ore, e Venezia (835). Bene, invece, Isernia, con soli 2 casi segnalati da ieri.

Vediamo ora i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra oggi un incremento maggiore rispetto al totale dei contagi nel giorno precedente, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale.

Lombardia:

Milano: +5.587 (+1,68%)

Monza-Brianza: +1.316 (+1,38%)

Varese: +998 (+0,95%)

Veneto:

Padova: +1.075 (+0,93%)

Treviso: +992 (+0,87%)

Vicenza: +896 (+0,91%)

Campania:

Napoli: +2.207 (+0,71%)

Caserta: +584 (+0,73%)

Salerno: +481 (+0,57%)

Emilia-Romagna:

Bologna: +459 (+0,39%)

Modena: +417 (+0,52%)

Rimini: +413 (+0,85%)

Lazio:

Roma: +2.059 (+0,61%)

Latina: +351 (+0,78%)

Frosinone: +290 (+0,75%)

Piemonte:

Torino: +2.118 (+0,91%)

Cuneo: +526 (+0,85%)

Alessandria: +418 (+1,21%)

Sicilia:

Catania: +432 (+0,48%)

Palermo: +410 (+0,45%)

Messina: +393 (+0,93%)

Toscana:

Firenze: +846 (+0,96%)

Lucca: +286 (+0,88%)

Arezzo: +260 (+0,90%)

Puglia:

Bari: +354 (+0,34%)

Lecce: +223 (+0,64%)

Foggia: +158 (+0,30%)

Trentino- Alto Adige:

Bolzano: +344 (+0,35%)

Trento: +368 (+0,65%)

Friuli Venezia Giulia:

Udine: +345 (+0,56%)

Trieste: +261 (+0,74%)

Pordenone: +261 (+0,90%)

Marche:

Ancona: +286 (+0,68%)

Pesaro Urbino: +162 (+0,54%)

Fermo: +153 (+1,06%)

Liguria:

Genova: +492 (+0,72%)

Imperia: +245 (+1,12%)

La Spezia: +193 (+1,04%)

Calabria:

Cosenza: +178 (+0,55%)

Reggio Calabria: +222 (+0,60%)

Catanzaro: +98 (+0,73%)

Abruzzo:

Teramo: +220 (+0,93%)

Pescara: +208 (+0,93%)

L'Aquila: +113 (+0,48%)

Sardegna:

Sassari: +90 (+0,39%)

Cagliari: +89 (+0,35%)

Umbria:

Terni: +160 (+1,08%)

Perugia: +728 (+1,34%)

Basilicata:

Matera: +131 (+1,18%)

Potenza: +125 (+0,59%)

Molise:

Isernia: +2 (+0,05%)

Campobasso: +44 (+0,39%)

Valle d'Aosta: