Punto da una vespa mentre è in campagna, 46enne muore a Usini per choc anafilattico

Un 46enne di Usini (Sassari) è morto per choc anafilattico dopo essere stato punto da una vespa in una zona di campagna. Ha provato a chiedere aiuto ai vicini ma non ce l’ha fatta. Sul posto i carabinieri.

Immagine di repertorio.

Dramma a Usini, in provincia di Sassari, dove un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato punto da una vespa. La vittima, che stando alle prime informazioni era un soggetto allergico, sarebbe stato aggredito dall'insetto mentre si trovava in campagna.

Il 46enne, skipper di professione, ha cercato di raggiungere le case vicine per chiedere aiuto, ma è stato stroncato prima da uno uno choc anafilattico. Si è accasciato e il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri della locale Stazione. Ma i soccorsi sono risultati inutili. I medici hanno costatato il decesso e la salma è stata già restituita ai familiari.

La puntura di vespa, che a differenza dell'ape non lascia il pungiglione nella vittima, in genere può causare una reazione allergica locale (eritema, edema esteso e dolore intenso), ma può essere più pericolosa soprattutto nei soggetti allergici. Se non provoca sintomi troppo intensi, per limitare i disagi si possono eseguire degli impacchi di acqua fredda ed applicare una crema antistaminica o cortisonica. Quando invece si manifesta una reazione più grave è necessario richiedere un intervento medico urgente. Quando l'allergia al veleno della vespa è conclamata, occorre portare sempre con sé un preparato monouso auto-iniettabile a base di adrenalina.