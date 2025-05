video suggerito

Punta da calabrone mentre pulisce le arnie delle api, Angela Clerici muore davanti al figlio Angela Clerici è morta in pochi minuti a causa di uno shock anafilattico dopo essere stata punta dall'insetto mentre stava pulendo delle arnie nell'attività di apicoltura di famiglia a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Il figlio che era con lei colpito da malore.

A cura di Antonio Palma

Un’attività e gesti che probabilmente faceva spesso nell’attività di apicoltura di famiglia si è trasformata in dramma ieri per una donna veneta di 65 anni, Angela Clerici, morta in pochi minuti a causa di uno shock anafilattico seguito alla puntura di un insetto, probabilmente un calabrone. La tragedia nel pomeriggio di lunedì a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso.

Tutto si è svolto in pochi attimi sotto gli occhi del figlio della donna che gestisce con lei la struttura con allevamento di api in località Ciano. La 65enne di Ponte nella Alpi, nel Bellunese, infatti si trovava su un appezzamento di terra con il figlio e stava pulendo delle arnie quando un insetto l’ha sorpresa pungendola all’altezza del collo. Il malore è giunto subito dopo. La signora Clerici ha iniziato ad accusare i sintomi di una grave reazione allergica via via sempre più gravi come pesanti difficoltà respiratorie e in pochi minuti ha perso conoscenza.

L’allarme è scattato intorno alle 16 quando il figlio ha chiamato i numeri di emergenza chiedendo aiuto per la madre. Sul posto sono giunti in poco tempo i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica che hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna. Vista la gravità delle sue condizioni, era stato allertato anche l’elisoccorso ma ogni sforzo si è rivelato vano. I medici hanno dovuto dichiarare il decesso di Angela Clerici poco dopo.

Una scena drammatica per il figlio colpito da malore alla vista della madre e trasportato in ospedale sotto shock. I due da tempo si dedicavano insieme all’attività di apicoltura dopo che la donna aveva lasciato il precedente lavoro e avevano affittato il terreno in zona.

La salma della 65enne è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Valentino in attesa dei funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni. La notizia della morte di Angela Clerici ha sconvolto la comunità locale con decine di messaggi di conoscenti ed ex colleghi che hanno inondato i social con post di ricordo e condoglianze.