Pullman carico di ragazzini in gita si schianta contro albero e cartelloni, feriti e paura a Torino Il pullman proveniva dalla Francia con a bordo diversi ragazzini tra i 12 e i 13 anni, alcuni francesi e altri italiani che partecipavano a un progetto di scambio culturale tra scuole. Il bilancio parla di quattro ragazzini feriti oltre al conducente del mezzo e a un'insegnante ma nessuno in maniera grave.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura a Torino dove un pullman carico di studenti in gita ha sbandato schiantandosi contro un albero e alcuni cartelloni stradali in corso San Maurizio. L’incidente stradale ha causato evidenti danni al mezzo da turismo e anche alcuni feriti tra i ragazzini a bordo, fortunatamente nessuno in modo grave.

Lo schianto nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio, quando l’autobus turistico, per motivi ancora tutti da chiarire, ha sbandato verso destra mentre si dirigeva verso il lungo Po. Il mezzo è finito con le ruote di destra sul marciapiede schiantandosi infine contro un albero a bordo strada dopo aver divelto anche alcuni cartelloni stradali e un palo dell’illuminazione.

Il pullman proveniva dalla Francia con a bordo diversi ragazzini tra i 12 e i 13 anni, alcuni francesi e altri italiani che partecipavano a un progetto di scambio culturale tra scuole. Sul bus in tutto viaggiavano 56 persone, di cui 30 francesi 26 italiani, studenti dell'istituto comprensivo di Revello, in provincia di Cuneo, e di una scuola di Avignone.

Dopo l’allarme, sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il bilancio parla di quattro ragazzini feriti oltre al conducente del mezzo e a un’insegnante. A riportare le contusioni più gravi è stato l'autista, ma nessuno di loro è grave e sono stati tutti rimandati a casa dopo essere stati medicati sul posto senza bisogno di trasporto in ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale che è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. L’autista viaggiava regolarmente quando, intorno alle 17.30, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente dopo aver urtato il marciapiede. L'autista del mezzo sarà comunque sottoposto ad esami tossicologici. Nello schianto danneggiati anche diversi mezzi parcheggiati a bordo strada.