Prova a spingere la moglie dal balcone e si lancia, si salva e tenta suicidio gettandosi dal ponte L’assurda quanto drammatica sequenza è andata in scena oggi tra Vinovo, città metropolitana di Torino, e il Cuneese.

Prima ha tentato di spingere la moglie dal balcone di casa senza riuscirci, poi si è buttato lui ma ne è uscito illeso quindi è scappato e ha tentato un altro suicidio gettandosi da un ponte ma si è salvato, riportando solo alcune fratture. L'assurda quanto drammatica sequenza è andata in scena oggi tra Vinovo, città metropolitana di Torino, e il Cuneese.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, intorno alle 9, quando tra l'uomo e la compagna sarebbe nata una furibonda lite. Al culmine della discussione, il quarantenne avrebbe spinto con violenza la donna cercando di lanciarla giù dal balcone ma fortunatamente senza riuscirci. Subito dopo ha scavalcato la ringhiera e si è lanciato nel vuoto. Anche in questo caso però non è riuscito nel suo intento e né è uscito addirittura illeso, anche grazie ai fili per stendere il bucato sui balconi che hanno attutito il colpo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo quindi si è messo al volante della sua auto dileguandosi mentre la moglie chiedeva aiuto chiamando i numeri si emergenza. Mentre la donna veniva assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale, dove constatavano solo lesioni lievi, guaribili in pochi giorni, i militari si sono messi alla ricerca dell'uomo.

Il quarantene è stato rintracciato solo un paio di ore dopo in provincia di Cuneo dove ha tentato nuovamente il suicidio lanciandosi da un ponte. In questo caso è rimasto ferito ma in maniera non grave, procurandosi solo alcune lesioni che non lo hanno messo mai in pericolo di vita. È stato accompagnato in ospedale e denunciato per lesioni e tentato omicidio ma soffrirebbe di problemi di salute mentale.