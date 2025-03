video suggerito

Professoressa trova le gomme dell'auto tagliate: denuncia e scopre che il responsabile è un suo alunno Un minore è stato denunciato per aver tagliato le ruote della macchina della sua professoressa. La donna aveva trovato l'auto danneggiata fuori da scuola e così aveva presentato querela.

A cura di Giorgia Venturini

Un minore è stato segnalato dalla Questura di Macerata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per aver danneggiato l'auto di una sua professoressa. La polizia aveva aperto le indagini per far luce su quanto accaduto dopo la denuncia dell'insegnate: è stato denunciato ora per i reati di danneggiamento e di porto di arma impropria.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la docente di un Istituto di Istruzione Superiore di Macerata si era trovata l'auto danneggiata e con le ruote bucate. E non era la prima volta. Così si è diretta in Questura per presentare una querela e cercare di capire chi fosse il responsabile. Subito gli agenti hanno aperto le indagini e in poco tempo sono riusciti a fermare un minore: è stato trovato in possesso di un coltello con il quale la stessa mattina aveva danneggiato la macchina della sua professoressa. Non solo: nella sua casa gli agenti avevano trovato i vestiti indossati poche ore prima. Fondamentale sono state le analisi della telecamere di video sorveglianza della zona.

Il minore ora è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona: dovrà difendersi dall'accusa di danneggiamento e di porto di arma impropria. Bisogna ora capire se il minore è stato responsabile di altri fatti simili in passato sempre ai danni della propria docente.