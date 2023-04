Previsioni traffico ponte 1 maggio 2023, bollino rosso: quando partire per evitare code in autostrada In vista del ponte del primo maggio sono previsti rallentamenti e code sulle principali autostrade italiane. Situazione critica soprattutto oggi, venerdì 28 aprile, domani mattina e lunedì pomeriggio.

A cura di Davide Falcioni

Quello del primo maggio sarà un ponte da bollino rosso sulle principali strade italiane. In occasione del weekend lungo di sabato 29 e domenica 30 aprile, al quale si collega la Festa dei Lavoratori di lunedì, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le più blasonate località di villeggiatura italiane, con anche una previsione di traffico intenso in occasione dei rientri di quanti hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali.

Stando a quanto spiega il sito della Polizia di Stato "i maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi già per il pomeriggio di oggi, venerdì 28 aprile, a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di sabato 29 aprile, mentre le proiezioni indicano che per il pomeriggio di lunedì primo maggio è atteso molto traffico di rientro verso le maggiori città, anche in questo caso da bollino rosso. Si prevede inoltre che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio. Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22".

Bollettino traffico venerdì 28 aprile 2023: code in autostrada dal pomeriggio

Già da questa mattina si registra traffico intenso sulle principali direttrici italiane. Secondo quanto riporta il sito di Autostrade per l'Italia ci sono code e rallentamenti sull'Autostrada A1 (a Firenze – Calenzano e Firenze – Incisa), ma anche sulla Milano – Brescia tra Pero e Cormano, sull'A14 tra Grottammare e Pedaso e all'altezza di Bologna, in direzione sud.

Previsioni traffico sabato 29 aprile 2023: mattina da bollino rosso

Quella di domani, sabato 29 aprile, sarà una giornata a due facce: mattino con traffico ancora intenso e da bollino rosso sulle principali autostrade italiane, in particolar modo lungo l'A1 e la A14; pomeriggio più tranquillo perché la maggior parte dei villeggianti sarà già arrivata a destinazione.

Previsioni traffico lunedì 1 maggio 2023: le tratte più a rischio

Per lunedì primo maggio è atteso traffico intenso soprattutto in mattinata a causa degli spostamenti giornalieri, soprattutto sulle strade che conducono verso località di mare o montagna, aree di campagna e laghi, ed anche verso città d’arte, città medievali e piccoli borghi. Lunedì tuttavia segnerà anche il rientro di tutti i viaggiatori, giornalieri e non. Si prevede quindi traffico elevato su strade, autostrade e in prossimità di uscite e caselli. In particolare, la mattina, il tardo pomeriggio e la serata del 1° maggio sono da considerarsi da bollino rosso in molte aree del Paese.

Il flusso delle auto sarà invece più scorrevole nella parte centrale della giornata, in tarda serata, o anche la mattina del 2 maggio quando, chi ne ha la possibilità, potrà approfittare per tornare a casa correndo minori rischi di incontrare code o intasamenti.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, vi sono il sito del CCISS e quelli di Anas e Autostrade per l’Italia. Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.

Itinerari alternativi per evitare il traffico

Per alcuni tratti la Polizia Stradale ha già predisposto itinerari alternativi da poter seguire in caso di congestione del traffico lungo il proprio percorso. Come di consueto, la stessa Polizia Stradale ricorda di mettersi al volante dopo aver osservato alcuni semplici comportamenti per viaggiare sicuri: prima di partire effettuate un check up del veicolo (olio, pressione delle gomme, batteria); indossate sempre le cinture di sicurezza; rispettate i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; evitate distrazioni al volante, in particolare quelle causate dall’uso scorretto di cellulari o dispositivi elettronici.