Previsioni traffico autostrade weekend 5, 6 e 7 settembre, quando partire: le giornate da bollino rosso

Ultimo weekend di grande traffico su strade e autostrade: venerdì 5 settembre bollino giallo al pomeriggio, sabato 6 giallo al mattino e rosso nel pomeriggio. Domenica 7 atteso il picco: rientri da bollino rosso. Lunedì 8 previsto traffico intenso al mattino (bollino giallo).

Si avvicina quello che potrebbe essere l’ultimo fine settimana di grande traffico sulle autostrade italiane. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre sono attese nuove giornate difficili per chi si metterà in viaggio, con flussi intensi sia sulle strade statali che sulla rete autostradale. Già da domani, infatti, sono previsti spostamenti da bollino rosso.

Come accaduto nelle scorse settimane, a complicare la situazione sarà la sovrapposizione tra partenze per le vacanze e primi rientri, con un consistente movimento di veicoli in entrambe le direzioni. Per questo motivo, agli automobilisti viene raccomandata la massima cautela e il rigoroso rispetto delle norme del codice della strada.

In vista dei grandi spostamenti, la Polizia di Stato ha attivato il “Piano Estate 2025”, che mette a disposizione il calendario aggiornato dei giorni da bollino, l’elenco dei cantieri non rimovibili lungo la rete autostradale e una serie di percorsi alternativi studiati per ridurre disagi e rallentamenti.

Le previsioni del traffico di venerdì 5 settembre

Secondo le previsioni di Autostrade.it quella di venerdì 5 settembre sarà una giornata sicuramente da non sottovalutare: sia per le partenze verso località turistiche, sia per quanto riguarda i rientri è previsto bollino giallo al pomeriggio.

Lo stesso fa Viabilità Italia: anche secondo gli esperti della Polizia Stradale il bollino sarà giallo nella seconda parte della giornata.

Giornata da bollino giallo sabato 6 settembre, rosso domenica 7

La situazione è sicuramente destinata peggiorare nella mattinata di sabato 6 settembre. Secondo Autostrade, il traffico sarà da bollino giallo sia al mattino che nel pomeriggio, sia per le partenze sia per i rientri. Viabilità Italia, però, alza il livello di allerta e indica bollino rosso per il pomeriggio, mantenendo il giallo solo nella fascia mattutina.

Il vero banco di prova sarà però domenica 7 settembre, destinata a diventare la giornata più difficile dell’intero fine settimana. Autostrade prevede bollino rosso nel pomeriggio per i rientri, con un lieve miglioramento nelle altre fasce orarie (bollino giallo). Viabilità Italia, dal canto suo, conferma traffico intenso: giallo al mattino e rosso nella seconda parte della giornata.

Anche chi sceglierà di viaggiare lunedì 8 settembre dovrà probabilmente fare i conti con code e rallentamenti: secondo Viabilità Italia il momento più problematico sarà la mattinata, segnalata con bollino giallo.