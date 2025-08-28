Previsioni traffico autostrade nel weekend del 30 e 31 agosto, quando partire: le giornate da bollino rosso

Le previsioni del traffico per il fine settimana di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto. Saranno giornate da bollino giallo e rosso per chi si sposterà su strade e autostrade italiane durante il controesodo estivo.

Immagine di repertorio

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto saranno giornate complesse per gli automobilisti che si metteranno in viaggio su strade e autostrade italiane. A partire dalla giornata di domani e per tutto il weekend, infatti, è previsto traffico da bollino giallo e rosso.

Sulla circolazione stradale e autostradale influirà il controesodo estivo. Molte persone si metteranno in viaggio verso le città, dopo aver trascorso le vacanze nelle località di villeggiatura. Le autorità consigliano a coloro che si metteranno in viaggio di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme.

Traffico intenso con possibili criticità venerdì 29 agosto

Le previsioni di Viabilità Italia per domani, venerdì 29 agosto, mostrano un primo incremento del numero di veicoli in circolazione a partire dal mattino.

Nella prima metà della giornata è infatti previsto bollino giallo, che indica traffico intenso. Atteso invece traffico intenso con possibili criticità nel pomeriggio (bollino rosso).

Stando invece alle previsioni riportate sul sito di Autostrade per l’Italia, sulle strade che portano verso è previsto traffico intenso in mattinata, nel pomeriggio e in serata (bollino arancione per tutto il giorno).

Le previsioni del traffico del weekend 29–31 agosto diffuse da Autostrade per l’Italia.

Previsioni traffico sabato 30 domenica 31 agosto: bollino giallo e rosso

Nella mattinata di sabato 2 agosto il traffico sarà ancora intenso con possibili criticità, come mostra il bollino rosso riportato sul calendario del traffico diffuso dalla Polizia Stradale. Traffico ‘critico' anche secondo Autostrade per l'Italia, sia in mattinata che nel pomeriggio.

La situazione dovrebbe migliorare in serata: sia Viabilità Italia che Autostrade per l'Italia segnalano bollino giallo e arancione nella seconda parte della giornata.

Le previsioni del traffico del weekend 29–31 agosto diffuse da Viabilità Italia.

Un ulteriore peggioramento è invece previsto per domenica 31 agosto. Sia la mattina che il pomeriggio è previsto bollino rosso, che indica traffico intenso con criticità (Autostrade per l'Italia segnala con il bollino arancione un lieve miglioramento in serata). Lunedì 1 settembre ancora bollino rosso in mattinata, giallo nel pomeriggio.