Previsioni traffico autostrade nel weekend del 2 e 3 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso e nero

Giornate da bollino rosso e nero per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade italiane durante l’esodo estivo e il rientro dalle ferie. Le previsioni di traffico per il fine settimana di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto.

Primo fine settimana di agosto all'insegna del traffico intenso e con possibili criticità su strade e autostrade italiane. Le previsioni per il weekend di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto indicano infatti giornate da bollino giallo, rosso e anche nero.

A influire saranno sicuramente le partenze della stagione estiva, che condurranno molte persone verso le località di villeggiatura, ma anche il rientro di chi ha già concluso il periodo delle ferie e riprenderà l'attività lavorativa.

Il consiglio per quanti si metteranno in viaggio è ovviamente quello di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

Traffico intenso venerdì 1 agosto

Le previsioni di Viabilità Italia, diffuse dalla Polizia stradale, mostrano un primo incremento del traffico a partire dal primo giorno del mese, venerdì 1 agosto.

In mattinata previsto bollino giallo, che indica traffico intenso; atteso invece traffico intenso con possibili criticità nel pomeriggio (bollino rosso).

Stando invece alle previsioni di Autostrade per l’Italia, il traffico sarà critico sia in mattinata che nel pomeriggio, la situazione dovrebbe migliorare in serata.

Le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia.

Previsioni traffico sabato 2 domenica 3 agosto: bollino rosso e nero

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nella mattinata di sabato 2 agosto.

Sia sul sito di Autostrade per l'Italia che nelle previsioni diffuse dalla Polizia stradale si segnala bollino nero per la mattinata di sabato, in particolare sulle arterie dirette verso le località turistiche. Situazione ancora di traffico intenso e con possibili criticità durante il pomeriggio (bollino rosso).

Le previsioni del traffico di Viabilità Italia.

Traffico da bollino giallo invece nella mattinata di domenica 3 agosto. La situazione peggiorerà gradualmente nella seconda parte della giornata, quando avremo bollino rosso. In serata Autostrade per l'Italia prevede un miglioramento delle condizioni di viabilità. Lunedì 4 agosto bollino giallo in mattinata, verde a partire dal pomeriggio.