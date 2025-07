Previsioni traffico autostrade nel weekend 26 e 27 luglio, quando partire: giornate da bollino rosso e giallo

Giornate da bollino rosso e bollino giallo per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade italiane a causa dell’esodo estivo di luglio. Le previsioni di traffico per questo fine settimana di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio.

Per l’ultimo fine settimana di luglio si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alle partenze della stagione estiva per raggiungere le località di vacanza ma anche il primo traffico sostenuto per il rientro per chi ha già concluso le ferie a luglio e si appresta a tornare al lavoro. Le previsioni del traffico sulle autostrade nel weekend di venerdì 25, sabato 26, domenica 27 luglio indicano infatti giornate da bollino rosso e bollino giallo per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade italiane.

Traffico weekend 26 e 27 luglio 2025 secondo Viabilità Italia

Traffico intenso anche giovedì e venerdì

Nel dettaglio, le previsioni di traffico per questo fine settimana stilate da Viabilità Italia e diffuse dalla Polizia stradale, indicano un primo incremento del traffico già a partire da oggi 24 luglio, con un bollino giallo dal pomeriggio per chi si mette in viaggio verso il mare e le località di vacanza. Il traffico peggiorerà domani, venerdì 25 luglio, quando avremo bollino giallo al mattino e bollino rosso al pomeriggio. Anche per Autostrade per l’Italia, traffico intenso nel pomeriggio e nella serata di oggi verso le località turistiche che diventerà critico nel pomeriggio di domani.

Traffico 26 e 27 luglio 2025 secondo Autostrade

Previsioni traffico sabato 26 e domenica 27 luglio: i bollini rossi

Per quanto riguarda il weekend 26 e 27 luglio, avremo bollino rosso per la mattinata di sabato 26 luglio, a causa delle massicce partenze verso il mare, e per il pomeriggio di domenica 27 luglio con traffico intenso per i rientri. Al contrario, è stato valutato bollino giallo invece per il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica. In merito ai flussi veicolari di rientro, si prevede un traffico residuale anche nella mattinata di lunedì 28 luglio, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana.

Autostrade per l’Italia nelle sue previsioni di traffico per l’estate 2025 indica invece bollino rosso per “Traffico Critico” al mattino e al pomeriggio di sabato 26 luglio e traffico solo “intenso” dalla sera e per la mattinata e la sera di domenica. Traffico di nuovo critico, invece, per il pomeriggio del 27 luglio, in particolare sulle direttrici del rientro verso le grandi città, con conseguenze anche per il lunedì successivo.