Previsioni traffico autostrade nel weekend 19 e 20 luglio, quando partire: giornate da bollino rosso e giallo

L'esodo estivo di luglio entra nel suo pieno questa settimana con moltissimi italiani che si sposteranno verso le zone di mare con un inevitabile aumento del traffico sia su strade che su autostrade. Le previsioni di traffico per questo fine settimana di venerdì 18, sabato 19, domenica 20 luglio infatti indicano giornate da bollino rosso e bollino giallo per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade della Penisola.

Le previsioni del traffico per il weekend del 19 e 20 luglio, stilate da Viabilità Italia e diffuse dalla Polizia stradale, segnalano che in occasione del penultimo fine settimana di luglio si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alle partenze della stagione estiva per raggiungere le località di vacanza già da oggi venerdì 18 luglio con ripercussioni anche per lunedì 21 luglio.

Con ogni probabilità in questi giorni il traffico in fase di partenza sulle direttrici verso le località turistiche si distribuirà con spostamenti in intensificazione già da oggi, venerdì 18 luglio. La mattinata infatti è segnalata come da bollino giallo per chi si muove in auto mentre diventa da bollino rosso al pomeriggio con una ulteriore intensificazioni della circolazione. Il traffico si manterrà piuttosto sostenuto anche per le giornate di sabato e domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio.

Previsioni traffico nel weekend del 19 e 20 luglio

Previsioni traffico sabato 19 e domenica 20 luglio: i bollini rossi

Per quanto riguarda il weekend, al contrario avremo mattinata da bollino rosso per la giornata di sabato 19 luglio, a causa delle massicce partenze verso il mare, e un pomeriggio di domenica 20 luglio con traffico intenso per i rientri. Per il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica, invece, sono previsti bollini gialli dovuti principalmente agli spostamenti giornalieri a breve raggio. Per quanto riguarda il rientro, si prevede un aumento della circolazione nel pomeriggio del 20 luglio, quando sarà bollino rosso per il traffico intenso, e in maniera residua anche nella mattinata di lunedì prossimo 21 luglio, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana che ha fatto scattare un bollino giallo per chi si sposta su strade e autostrade italiane.

Per facilitare la viabilità stradale e autostradale, previste anche fasce orarie di divieto di circolazione a camion e mezzi pesanti con portata superiore alle 7,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per questi veicoli prevedono uno stop sabato 19 luglio dalle 08.00 alle 16.00 e domenica 20 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Informazioni sullo stato del traffico sulla rete stradale e autostradale gestita da ANAS sono disponibili su smartphone e tablet, grazie all’applicazione “VAI”, inoltre il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie. Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.