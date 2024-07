video suggerito

Previsioni traffico autostrade 26, 27 e 28 luglio: quali saranno le giornate da bollino rosso e giallo Tra venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio, si prevede un significativo incremento del traffico stradale con situazioni da bollino giallo e rosso per chi si sposterà in Italia. Tutti i dettagli sulle previsioni sul traffico con i relativi bollini di questo weekend.

Con la fine del mese di luglio, traffico sempre più intenso su strade e autostrade italiane. Il prossimo weekend infatti sarà l’ultimo del mese e tra partenze e rientri sarà un fine settimana da bollino rosso e giallo per gran parte del tempo. Tra venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio, infatti, è atteso un significativo incremento della circolazione stradale che soprattutto nel giorno festivo sarà da bollino rosso

Secondo la Polizia di Stato, che ha diffuso le previsioni sul traffico con i relativi bollini, questo weekend infatti si chiuderà con il primo grande rientro dei vacanzieri che si potrebbe concentrare nella giornata di domenica 28 luglio quando si incrocerà anche con il traffico di chi parte.

Previsioni venerdì 26 luglio: traffico da bollino giallo per l’intera giornata

Secondo il calendario del traffico per questa estate, diffuso dalla Polizia, il 26 luglio sarà il primo venerdì da bollino giallo per l’intera giornata. Non solo, il traffico si prevede intenso già a partire dal pomeriggio di giovedì con una circolazione destinata a peggiorare nel pomeriggio di venerdì quando scatterà anche il divieto per i mezzi pesanti dalle 16 alle 22.

Sabato 27 luglio: in mattinata è bollino rosso per traffico intenso

Il primo bollino rosso per il traffico del weekend è segnalato già per la mattinata di sabato 27 luglio nonostante i divieti per i mezzi pesanti con portata superiore alle 7.5 t. dalle 8 alle 16. Il traffico dovrebbe migliorare leggermente nel pomeriggio, valutato da bollino giallo, prima di un nuovo peggioramento.

Bollini traffico – foto Polizia di Stato

Traffico domenica 28 luglio: bollino rosso per l’intera giornata

Il traffico si prevede molto intenso domenica 28 luglio quando si prevede una circolazione da bollino rosso per l’intera giornata. Secondo autostrade per l’Italia il traffico sarà sostenuto soprattutto sulle direttrici del rientro verso le grandi città al pomeriggio.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Notizie aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Tra i canali più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.