Previsioni neve per Capodanno, freddo polare sull’Italia: dove nevicherà l’1 gennaio 2026

Secondo le ultime previsioni meteo per Capodanno 2026, arriva sull’Italia una massa di aria gelida che porterà crollo termico e nevicate anche in pianura tra il 31 dicembre e l’1 gennaio: ecco dove.

Chi ha scelto la montagna per festeggiare Capodanno è stato molto fortunato: sull'Italia è infatti in transito una massa di aria gelida in arrivo dal Circolo Polare che sta portando ad un sensibile crollo delle temperature e a nevicate importanti anche a bassa quota.

Come aveva anticipato a Fanpage.it anche il colonnello Mario Giuliacci, secondo le ultime previsioni meteo, tra oggi, 31 dicembre, e domani, giovedì 1 gennaio, nevicherà tantissimo. "In pianura nevica ad Aosta il 31 dicembre, a Potenza, a L'Aquila, a Campobasso e Trento. Giovedì 1 gennaio nevicherà sull'Appenino Tosco-Emiliano, venerdì 2 sulle Alpi Occidentali a bassa quota, tra 3 e 4 nevicate abbondanti tutti i giorni sulle Alpi, con accumuli superiori ai 50 centimetri", ha spiegato.

La notte di San Silvestro, dunque, sarà gelida sulla nostra Penisola con temperature di diversi gradi (a Campobasso sono previsti – 7 gradi, tra i capoluoghi di regione più freddi), sotto la media ma sarà asciutta, senza precipitazioni.

Giovedì 1 gennaio ci sarà ancora clima freddo ma con un generale aumento della nuvolosità partire dai settori occidentali dell'Italia. Deboli fenomeni sparsi in arrivo su Liguria, Toscana, Lazio e Campania con possibilità di neve lungo l'Appennino oltre i 1000-1400 metri. Le temperature massime scenderanno quasi ovunque sotto i 6 gradi tranne Roma, Ancona, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Quasi tutti quelli del CentroNord registreranno minime sotto zero e gelate quasi ovunque, in particolare a Torino, Bologna, Perugia, Firenze, Potenza.

Con l'arrivo del primo weekend di gennaio ci sarà ancora maltempo sulla nostra Penisola con interessamento soprattutto delle regioni del Centro Sud dove potrebbe però sopraggiungere anche a un generale rialzo termico con valori che si porteranno di qualche grado sopra media.