Meteo, che tempo farà a Capodanno 2026: in arrivo neve e crollo delle temperature, le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it per Capodanno: “Irruzione di aria fredda a partire dal 30 dicembre che porterà a un crollo termico con neve anche in pianura e pioggia tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2026. La città più gelida? Campobasso, dove si raggiungeranno i meno 7 gradi”.
Intervista a Mario Giuliacci
meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it.
A cura di Ida Artiaco
Immagine

I prossimi 10 giorni, e quindi anche l'inizio dell'anno nuovo, riserveranno sorprese invernali dal punto di vista meteorologico, con l'arrivo di ben tre perturbazioni che porteranno freddo, neve e pioggia, con temperature quasi ovunque sotto lo zero, per la gioia di chi deciderà di trascorrere il Capodanno in montagna.

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il meteo dei prossimi giorni, e quindi anche le tendenze per Capodanno e per il primo weekend del 2026. "Ci saranno tra oggi, 30 dicembre, e giovedì 1 gennaio e tra il 2 e il 5 gennaio due ondate di freddo importanti. Non ricordo così tanta irruzione di aria fredda dal Circolo Polare negli ultimi 10 inverni, che porterà pioggia e nevicate che faranno contenti coloro che hanno scelto la montagna durante le festività natalizie", ha spiegato.

Dove nevicherà anche a bassa quota e pioverà la notte di Capodanno

Secondo l'esperto, per quanto riguarda la pioggia, "rovesci ci saranno oggi, 30 dicembre, e domani, mercoledì 31, sulle Isole, mentre giovedì 1 gennaio pioverà su Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio. Il 2 gennaio pioggia su Lombardia, Trivento, Romagna, Regioni tirreniche fino alla Campania, il 3 pioverà su quasi tutto il nord e la Campania, domenica 4 al Nord Est e al Centro e lunedì 5 al Sud".

Previsioni meteo, weekend di bel tempo, poi attesa ondata di gelo: quando arriverà il freddo

Soprattutto, a Capodanno nevicherà tantissimo. "Già oggi vedremo fiocchi su Abruzzo e Molise, anche a bassa quota – ha spiegato Giuliacci -. In pianura nevicherà ad Aosta domani, 31 dicembre, a Potenza, a L'Aquila, a Campobasso e Trento. Giovedì 1 gennaio nevicherà sull'Appenino Tosco-Emiliano, venerdì 2 sulle Alpi Occidentali a bassa quota, tra 3 e 4 nevicate abbondanti tutti i giorni sulle Alpi, con accumuli superiori ai 50 centimetri".

Crollo termico sull'Italia: l'elenco delle città più fredde

Giuliacci ha precisato che "questo nucleo di aria fredda porterà a un crollo termico di 5 gradi o più su tutta Italia, tanto è vero che su 21 capoluoghi di regione tra martedì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio le temperature massime scenderanno quasi ovunque sotto i 6 gradi tranne Roma, Ancona, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Quasi tutti quelli del CentroNord registreranno minime sotto zero e gelate quasi ovunque, in particolare a Torino, Bologna, Perugia, Firenze, Potenza. La città più fredda sarà però Campobasso, con punte fino a meno 7 gradi". Le temperature risaliranno poi tra il 2 e il 5 gennaio: "Sulle regioni adriatiche giungerà un secondo nucleo freddo su cui scorreranno correnti più calde ma quest'aria calda derà luogo a nevicate abbondanti sulle Regioni Alpine", ha concluso.

Immagine
Attualità
