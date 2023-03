Previsioni meteo weekend: sole e temperature in rialzo al Sud, poche nubi al Nord Previsti sole e temperature in rialzo tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Sole al Sud con clima mite, nuvole in aumento sul Nord nella giornata di domenica. Temperature primaverili.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il weekend in arrivo sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Un trend iniziato nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, che proseguirà anche per le giornate di sabato 18 e domenica 19.

Dopo la giornata serena all'insegna delle alte temperature, al Sud vi sarà ancora stabilità atmosferica, dove il clima sarà da primavera inoltrata con oltre 20 gradi; mentre tra Centro e Nord si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature per l'avvicinarsi di una debole perturbazione atlantica che causerà un temporaneo peggioramento del tempo con deboli precipitazioni. Previste per la giornata di domenica anche su Sardegna, regioni centrali ed Emilia Romagna.

Meteo di sabato 18 marzo: cielo poco nuvoloso e temperature miti

Nella giornata di domani, sabato 18 marzo, il cielo sarà poco nuvoloso con nubi in aumento in serata tra Nordovest e Toscana. Il clima resterà mite. Le massime saranno tra i 15 e i 19 gradi per Nord e Centro della penisola. Al Sud, invece, è previsto un clima soleggiato con poche velature in transito. le nubi si ispessiranno solo in serata sulla Sardegna. Temperature in aumento con massime tra i 15 e i 18 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 19 marzo:

Il trend positivo resterà più o meno invariato anche nella giornata di domenica 19 marzo che sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle nubi su Val Padana, Alpi e Liguria. Possibili precipitazioni in serata. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 15 e 18 gradi.

Al Centro sono previste nuvole sul versante tirreno con piogge tra Toscana e Umbria; maggiori schiarite sul versante adriatico. Le temperature qui saranno in lieve diminuzione con massime comunque previste tra i 15 e i 19 gradi. Al Sud invece la situazione resterà pressochè invariata, con poche nuvole durante la giornata e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Temperature ancora in aumento con massime tra i 16 e i 20 gradi.