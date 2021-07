Previsioni meteo weekend 24-25 luglio: caldo africano e picchi di 40 gradi al Sud, temporali al Nord Italia divisa in due per l’ultimo weekend di luglio a causa di un’ondata di caldo africano proveniente dal Sahara che farà aumentare le temperature fino a 40 gradi al Sud. Mentre sulle regioni settentrionali le correnti sud-occidentali porteranno fino all’inizio della prossima settimana piogge e temporali anche intensi.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Il grande caldo non sembra intenzionato a lasciare l'Italia dove anche durante il weekend le temperature potranno raggiungere i 40 gradi in particolare sulle regioni del Sud a causa di una nuova espansione dell'anticiclone nord-africano. Un afflusso di aria calda proveniente dal Sahara raggiungerà le regioni centro-meridionali e quelle del centro-Nord dove nelle giornate sabato 24 luglio e domenica 25 luglio, sono previste temperature massime fino a 40 gradi. Situazione opposta invece sulle regioni del Nord dove le correnti sud-occidentali instabili porteranno fino all'inizio della prossima settimana, piogge e temporali anche intensi.

Meteo sabato 24 luglio: temporali al Nord e sulle Alpi

Nello specifico per la giornata di oggi sabato 24 luglio, le previsioni indicano nubi in aumento sulle Alpi con isolati rovesci o temporali inizialmente fra Val d’Aosta, ,alto Piemonte e alta Lombardia, e poi nel pomeriggio anche nel resto dell’arco alpino. Per quanto riguarda le temperature, queste registreranno un netto aumento in quasi tutta Italia con le massime che saranno comprese tra 34 e 38 gradi su bassa pianura padana e zone interne del Centro-Sud, e picchi di 40 gradi in Sardegna.

Previsioni meteo domenica 25 luglio

Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 25 luglio, le previsioni meteo degli esperti indicano cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Il cielo tenderà a rasserenarsi anche al Nord tra Emilia Romagna e alto Adriatico mentre sulle resto delle regioni ci sarà una nuvolosità più diffusa e a tratti compatta. Fin dal mattino ci saranno piogge o rovesci sui settori di montagna tra Piemonte e Lombardia, possibili anche sulla Liguria. Il caldo si intensificherà ulteriormente al Centro-Sud e soprattutto in Sardegna per l’effetto di venti di Scirocco, con temperature che sull’Isola potranno superare i 40 gradi; temperature massime in calo al Nord-Ovest.