Le previsioni meteo del weekend 2-3 novembre confermano che sarà un ponte d’Ognissanti sott’acqua. Con il mese di novembre è arrivato il vero autunno: una serie di perturbazioni atlantiche sta colpendo la penisola e una prima perturbazione del weekend arriverà sabato sulle regioni occidentali dando luogo a un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione alle regioni centrali e alla Campania. Poi domenica 3 novembre l’Italia verrà colpita da una seconda perturbazione, quasi attaccata alla prima, ma ancor più forte. Il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche.

Previsioni meteo sabato 2 novembre

Le previsioni meteo di sabato 2 novembre confermano l’arrivo di una prima perturbazione che dal Nord-ovest si estenderà rapidamente a Nord-est e più al Centro verso Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Piogge anche molto abbondanti interesseranno la Liguria, l’Emilia, il Triveneto, la Toscana e il Lazio e la Campania. In nottata nubifragi e forti temporali colpiranno il Lazio, e anche la città di Roma. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla Liguria, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sulla Puglia meridionale, sui versanti tirrenico-meridionale e ionico della Calabria e sul settore occidentale della Sardegna.

Previsioni meteo domenica 3 novembre

Domenica 3 novembre secondo le previsioni meteo del weekend giungerà la seconda perturbazione. Il fronte perturbato sospinto da venti freschi oceanici e alimentato da forti correnti di Libeccio e Scirocco che soffieranno fino a 80 km/h provocherà piogge anche forti e sotto forma di nubifragi su Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto. Atteso maltempo in particolare in città come Firenze, Grosseto, Pisa, Roma, Viterbo, Frosinone, Napoli, dove le piogge forti potranno causare anche allagamenti.