Previsioni meteo settimana 13-19 settembre: prima alta pressione, poi tempo autunnale e temporali Con l’inizio della nuova settimana si assisterà ad un rinforzo dell’alta pressione che favorirà stabilità e caldo in aumento almeno fino a domani. Ma il vortice ciclonico di origine atlantica è pronto a ricordarci che ci avviamo verso l’autunno anche dal punto di vista meteorologico. Specialmente a nord.

A cura di Biagio Chiariello

La settimana 13-19 settembre è iniziata col tempo in miglioramento specialmente al Sud e Sicilia, con l’intensa perturbazione responsabile del maltempo dei giorni scorsi (la numero 2 di settembre) che si allontana verso il Mediterraneo centrale. Una rimonta dell'alta pressione che porterà dunque tempo stabile nella prima parte della nuova settimana e le temperature aumenteranno di qualche grado per la risalita di correnti calde dal Nord Africa all'interno dell'anticiclone, con clima praticamente estivo. Da mercoledì però la situazione cambierà in maniera significativa con quello che è il primo sussulto autunnale che porterà un relativo peggioramento delle condizioni meteo su alcune regioni d'Italia.

Previsioni meteo lunedì 13 e martedì 14

Un inizio di settimana all'insegna della stabilità e con un tempo soleggiato, fatta eccezione per residui disturbi sulla parte più meridionale della Calabria e nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini specie del Nordovest dove da domani sera assisteremo ad un ulteriore aumento della nuvolosità per l'approssimarsi del vortice di bassa pressione in avvicinamento dalla Penisola Iberica.

Previsioni meteo mercoledì 15 e giovedì 16 settembre

Saranno queste le giornate del peggioramento. Prima su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, poi nel corso della giornata di mercoledì saranno attesi rovesci e temporali soprattutto sui comparti alpini insistendo seppur informa molto irregolare fino a sera. Giovedì il maltempo tenderà ad intensificarsi su gran parte del Nord. La situazione dovrebbe invece esser leggermente migliore sul resto del Paese dove registreremo anche un aumento delle temperature in quanto il vortice in movimento dalla Spagna verso la nostra area mediterranea, richiamerà venti caldi in risalita dal nord Africa e diretti principalmente verso le regioni del Mezzogiorno e sulla Sardegna.

Previsioni meteo weekend

Da venerdì 17 settembre situazione più serena, ma proprio a cavallo del fine settimana una nuova possibile perturbazione si affaccerà dal vicino Atlantico pronta a compromettere il tempo tra le giornate di sabato 18 e domenica 19. Tuttavia la distanza temporale non porta a fare previsioni precise per arrivare a dire che l'autunno è ormai davvero alle porte.