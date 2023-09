Previsioni meteo oggi 28 settembre: caldo a nord con l’anticiclone Apollo, rischio temporali a sud Giornata di bel tempo sull’Italia oggi 28 settembre grazie all’anticiclone africano. All’estremo Sud insiste però l’instabilità con possibili piovaschi tra Salento, Calabria e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

L'estate non è ancora finita in Italia e anche oggi, giovedì 28 settembre, il caldo dominerà la scena in particolare al Centro e al Nord, con temperature anche oltre i 30 gradi e destinate a rimanere sopra la media.

La situazione meteo vede infatti l'espansione dell'Anticiclone africano Apollo sollecitato da una risalita di masse d'aria calda che dal lato occidentale del continente africano si farà strada verso il Mediterraneo. Bel tempo e sole sulle regioni settentrionali e del centro Italia.

Al Sud invece si ripercorre vedremo ancora un po’ di instabilità, con possibili temporali prima del definitivo allontanamento del vortice di bassa pressione che ancora insiste sullo Ionio: i rovesci saranno più localizzati, specie a ridosso dei rilievi di Calabria, Salento e Sicilia, altrove il cielo sarà azzurro.

Le previsioni al nord: bel tempo con l'anticiclone Apollo

Possibili velature in transito al mattino. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, eccetto un po' di nuvolosità sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Temperature massime senza grandi variazioni con valori per lo più compresi fra 24 e 31 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al centro, giornata soleggiata e niente nuvole

Giornata all'insegna della stabilità sulle regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Da segnalare solo qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud, possibili temporali in Sicilia e Calabria

Cieli soleggiati al mattino, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio isolati temporali su Salento, Sicilia e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni.

Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.