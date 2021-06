Non sarà il bel tempo a caratterizzare la seconda settimana di giugno che inizia all'insegna della pioggia e anche di fenomeni temporaleschi su gran parte dell'Italia. Le previsioni meteo per martedì 8 giugno indicano infatti tempo instabile con temporali a carattere sparso che interesseranno Alpi, Prealpi, Appennini, regioni adriatiche centro-meridionali e Toscana. Al sud piogge intense anche su Campania, Calabria e Basilicata, mentre sarà il sole a caratterizzare il tempo in Sardegna e in Sicilia. Le temperature saranno stazionarie o in calo nelle minime.

Previsioni meteo 8 giugno: piogge in Campania e Puglia

Nello specifico per domani martedì 8 giugno il tempo sarà instabile al Nord con nubi compatte su Alpi, Prealpi e Aree Appeniniche, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione seriale. Sul resto del Settentrione invece il cielo sarà poco nuvoloso o velato. Al Centro e in Sardegna ci sarà bel tempo con nubi compatte sul Settore Peninsulare con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale. Al Sud invece ci saranno molte nubi con rovesci o temporali sparsi su gran parte del Meridione, eccezion fatta per Sicilia e Calabria.

Meteo martedì 8 giugno: Firenze la città più calda

Per quanto riguarda le temperature invece, le minime saranno in diminuzione su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Pianure piemontesi, mentre saranno stazionarie sul resto del paese. Le massime invece saranno in diminuzione su Piemonte, regioni Tirreniche Peninsulari e Regioni Ioniche, stazionarie invece su Aree Alpine, Prealpine e Sardegna. In aumento sul resto del Paese. Al Nord valori massimi attesi tra i 22 di Genova e i 27 di Milano e Trento, al Centro valori massimi compresi tra i 23 di Roma e i 27 di Firenze e al Sud valori massimi attesi tra i 20 di Potenza e i 25 di Palermo e Napoli.