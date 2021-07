L'Anticiclone Africano investirà l'Italia nelle prossime ore portando con sé caldo torrido e temperature con picchi fino a 40 gradi. Secondo le previsioni meteo degli esperti per martedì 6 luglio, particolarmente colpite saranno le regioni meridionali dove il caldo si farà sentire in maniera quasi insopportabile: masse di aria calda investiranno le Isole maggiori e le zone interne del Centro con temperature massime ben oltre la media. Al Nord invece il caldo sarà piuttosto afoso con valori non oltre i 36 gradi.

Meteo 6 luglio: Anticiclone Africano e temperature sopra la media

Nello specifico secondo le previsioni meteo per martedì 6 luglio, l'ondata di caldo torrido che investirà l’Italia porterà un carico di aria rovente con le temperature che tenderanno così nei prossimi giorni ad aumentare con valori sopra le medie, fino a sfiorare i 40 gradi. Martedì la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del Paese con qualche temporale in sviluppo sulle Alpi centro-occidentali. Caldo intenso con punte di 36-37 gradi nelle zone interne del Centro e sulle Isole maggiori.

Previsioni meteo martedì 6 luglio: masse d'aria calda al Centro-Sud

L’ondata di caldo potrebbe proseguire fino a venerdì per il Centro-nord e fino a sabato per il Sud: le giornate più calde secondo gli esperti si avranno mercoledì sulle regioni settentrionali e giovedì su quelle meridionali. Per un cambiamento bisognerò attendere dunque il prossimo weekend quando l'anticiclone dovrebbe spostarsi gradualmente verso la Grecia consentendo l'ingresso di correnti meno calde sull'Italia.