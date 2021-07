Sarà un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico quella che vedremo nei prossimi giorni. A partire da domani giovedì 8 luglio infatti secondo le previsioni meteo degli esperti il tempo sarà perlopiù soleggiato al Centro-Sud con temperature ben al di sopra della media e punte di 37-39 gradi, mentre sulle regioni settentrionali ci saranno temporali sparsi ovunque.

Meteo giovedì 8: caldo afoso e temperature fino a 39 gradi

Nello specifico per la giornata di oggi mercoledì 7 luglio, a causa dell'Anticiclone Nord-africano il clima sarà molto caldo e afoso su tutto il territorio, con caldo afoso al Nord. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, per lo più comprese fra 30 e 36 gradi, con punte anche di 37-39 gradi. Mentre per domani giovedì 8 luglio il tempo subirà un netto cambiamento in particolare sulle zone pianeggianti settentrionali dove ci saranno numerosi temporali, che porteranno anche un discreto calo delle temperature determinato dal passaggio di una perturbazione atlantica.

Previsioni meteo giovedì 8 luglio: temporali intensi al Nord

Nello specifico ci saranno nubi più diffuse sul Nord Italia dove i temporali potrebbero essere di forte intensità. Qualche nuve, anche se di lieve intensità si potrà registrare anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Per quanto riguarda le regioni del Sud e la Sicilia il cielo invece rimarrà sereno, con caldo in aumento al Centro-sud e in Sicilia, con punto intorno ai 40 gradi. Temperature in calo al Nord-ovest e sulla Sardegna occidentale proprio a causa della perturbazione di origine atlantica. Secondo gli esperti di Meteo.it, nell’ultima parte della settimana si prospettano giornate nel complesso soleggiate ma, grazie ai venti relativamente freschi che seguono la perturbazione, il caldo risulterà più sopportabile