Previsioni meteo domenica 18 luglio, mezza Italia nella morsa del maltempo con nubifragi e grandine Che tempo farà domani? Secondo le previsioni di domenica 18 luglio, ci sarà ancora maltempo al Sud con nubifragi soprattutto sul Nord della Puglia, la Calabria e la Sicilia, mentre al Nord andrà stabilizzandosi. Ma la pioggia ha le ore contate: dalla prossima settimana torneranno il caldo e il sole con l’anticiclone africano.

A cura di Redazione Meteo

La maggior parte dell'Italia resta nella morsa del maltempo anche per domani, domenica 18 luglio. Secondo le previsioni meteo, infatti, arriveranno nubifragi e grandinate anche di forte intensità su alcune aree della Penisola, concentrate soprattutto a Sud, mentre nelle regioni settentrionali si assisterà ad una maggiore stabilità, con tempo soleggiato e temperature in risalita. Ecco cosa ci aspetterà nelle prossime ore.

Previsioni meteo domani, temporali al Sud

Visto lo spostamento del vortice ciclonico verso Sud, le zone più a rischio saranno quelle del Mezzogiorno. Già dalle prime luci del giorno il brutto tempo avvolgerà soprattutto la Puglia più settentrionale, le zone interne della Basilicata ma anche della Calabria e il nord della Sicilia. Qui saranno già possibili rovesci localmente a sfondo temporalesco. Più asciutto il tempo altrove, a tratti anche soleggiato al Nord, con qualche rovescio o focolaio temporalesco in giornata solo in prossimità della fascia alpina e piovaschi in serata fin su pianure e coste venete e friulane, e su molte aree del Centro. Le temperature si manterranno stabili o in lieve rialzo.

Ma la prossima settimana torna il caldo

Ma il maltempo ha le ore contate. La prossima settimana si aprirà infatti all'insegna dell'instabilità su alcune regioni, ma poi andrà via via migliorando. Dopo un avvio piovoso tornerà in grande stile il famigerato anticiclone africano più caldo e forte che mai. Se lunedì 19 ci sarà ancora instabilità su buona parte del Centro-Sud specie sul versante tirrenico, tra Lazio, Campania e Calabria, già da martedì 20 è atteso un netto miglioramento delle condizioni metereologiche, che porterà anche un deciso aumento delle temperature che si porteranno nuovamente ben oltre le medie stagionali sia al Nord che al Sud.