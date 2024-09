video suggerito

Previsioni meteo della settimana: torna il sole sull'Italia ma non per molto Le previsioni meteo della settimana dal 30 settembre 6 ottobre indicano giornate di sole su quasi tutta l'Italia nella prima parte ma anche il ritorno del maltempo nella seconda parte quando le temperature caleranno anche sotto la media del periodo.

A cura di Antonio Palma

Da oggi torna il bel tempo sull’Italia con giornate asciutte e soleggiate e temperature in aumento, in particolare al Centro-Sud, ma il maltempo è dietro l’angolo e ci riporterà presto a un clima più autunnale e al freddo più tipico del periodo. E quanto indicano le previsioni meteo della settimana a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Nella prima parte di settimana, infatti, le precipitazioni saranno in linea con le medie del periodo sulle regioni centrosettentrionali e ben sotto la media al Sud mentre nella seconda parte avremo di nuovo instabilità diffusa e temperature più fredde, anche sotto la media, in molte zone.

Meteo, inizio settimana con sole e temperature miti

Da lunedì 30 settembre torna il sole su gran parte d’Italia ad eccezione di Alpi, Prealpi ed Appennino ligure dove non mancheranno deboli piogge. Stessa situazione meteo anche martedì 1 ottobre con temperature in crescita su gran parte del Paese ma nubi in aumento su Liguria e Toscana. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da mercoledì 2 ottobre quando il cielo sarà molto nuvoloso al nord e sulle regioni tirreniche con pioggia e temporali, localmente anche intensi, su Liguria, alta Toscana e Veneto.

Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre torna il maltempo

Da giovedì 3 ottobre il maltempo si estende anche al centro sud con piogge e temporali diffusi, in particolare sulle regioni di nord-est e al centro-sud, in parziale attenuazione serale al centro-nord. Venerdì 4 ottobre marcato maltempo al sud, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, specie sul settore peninsulare e Sicilia tirrenica. Piogge e temporali sparsi anche sulle regioni adriatiche centrali ed Emilia-Romagna.

Previsioni meteo nel week end

Vista l’elevata instabilità meteorologica, l’evoluzione del tempo resta incerta per il prossimo fine settimana ma come tendenza tra sabato e domenica avremo ancora moderato maltempo al centro-sud con rovesci o temporali sparsi mentre il tempo migliora gradualmente sulle regioni settentrionali.