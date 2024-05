video suggerito

Previsioni meteo della settimana, da oggi lunedì 20 maggio torna il maltempo sull'Italia Da oggi, lunedì 20 maggio, torna il maltempo sull'Italia. Per l'ultima settimana del mese, infatti, l'alta pressione sembra ancora snobbarci: per tutta la settimana si prevede pioggia al Nord e tempo instabile su Centro e Sud.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le poche ore di sole e temperature più miti registrate nelle regioni del Nord Italia e più in generale su tutta la penisola stanno per fare largo a una nuova intensa perturbazione. Il tempo è infatti destinato a peggiorare già dalla mattinata di oggi lunedì 20 maggio, in Sardegna, Toscana e Lazio.

Senza tregua per la settimana anche le regioni del Nord, dove sono attese altre piogge diffuse e temporali con possibili grandinate e colpi di vento. Prevista anche grande instabilità e numerosi acquazzoni su diverse regioni d'Italia: il quadro meteorologico è infatti destinato a complicarsi con l'ultima perturbazione di origine atlantica del mese.

Meteo, inizio settimana con tempo in peggioramento: temporali al Nord e piogge anche sul Sud

Già nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, il tempo sarà in peggioramento su diverse regioni d'Italia. Nessuna tregua neppure per il Nord, sul quale sono attese piogge diffuse e temporali con possibili grandinate e colpi di vento. A risentire della nuove perturbazione saranno anche Sardegna, Toscana e Lazio.

La mattinata di oggi inizia con cieli nuvolosi al Nord e un progressivo peggioramento con precipitazioni che dal Nordovest toccheranno diversi settori entro sera. Attesi temporali nel corso della mattinata, locali grandinate e colpi di vento: possibili nubifragi sulla Lombardia. Clima mite in Trentino Alto Adige. Sul Centro la pressione non resterà salda e la giornata vedrà subito condizioni di tempo spiccatamente instabili con precipitazioni intermittenti sui settori peninsulari. Nuova perturbazione anche sulla Toscana, sull'Umbria e Appennini in generale, anche con temporali intensi.

Previsto un generale peggioramento anche sulle regioni del Sud, anche se le temperature resteranno elevate. Per martedì 21 maggio, atteso ancora maltempo al Nord, soprattutto fino al primo pomeriggio. Maltempo anche al Centro con piogge battenti e temporali al mattino. Al Sud tempo piovoso in Campania. Temperature in diminuzione.

Un generale miglioramento vi sarà soltanto da mercoledì 22 maggio in poi. Al Nord il tempo sarà ancora instabile ma il sole prevarrà su Centro e regioni del Sud con un clima mite.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio: tempo instabile sul Nord e temporanee schiarite

Il tempo generalmente instabile si affermerà anche nella giornata di giovedì 23 maggio: al Nord previsti ancora temporali, anche se il maltempo lascerà più spesso spazio a schiarite solo temporanee.

Da venerdì 24 in poi la situazione potrebbe essere in ripresa, con tempo ancora instabile sul Nordovest ma sole previsto su molte regioni della penisola e temperature stazionarie.

Previsioni meteo nel week end: pericolo temporali e piogge su tutto il Paese

Il weekend non fa presagire l'arrivo definitivo del caldo: un ciclone, infatti, attraverserà l'Italia da sabato 25 con precipitazioni, spesso temporalesche, su diverse regioni del Paese e schiarite soleggiate altrove.