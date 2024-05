video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani lunedì 20 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 20 maggio, una allerta arancione su alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla su un totale di cinque regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

A cura di Ida Artiaco

Inizio di settimana all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Sono in arrivo piogge e temporali, per questo la Protezione civile ha deciso di diramare anche per domani, lunedì 20 maggio, allerta meteo arancione e gialla su alcuni settori maggiormente colpiti dalle avverse condizioni meteorologiche.

Stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico su aree dell'Emilia Romagna e del Veneto e allerta meteo gialla per rischio idraulico su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, per rischio temporali su altri settori di Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Umbria, e per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

La mappa delle allerte meteo di lunedì 20 maggio.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna e Veneto domani 20 maggio

Ancora una giornata di allerta meteo arancione per Emilia Romagna e Veneto. L'avviso di moderata criticità per rischio idraulico riguarda nello specifico Costa ferrarese e Pianura ferrarese per l'Emilia Romagna e i settori Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige per il Veneto.

Lunedì allerta gialla in cinque regioni

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani, lunedì 20 maggio, indica inoltre una allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori di cinque regioni in totale. Ecco, di seguito, quelli interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Meteo, le previsioni per domani 20 maggio

Continua anche domani, lunedì 20 maggio, l'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia negli ultimi giorni, anche se il termometro salirà nuovamente al Sud. Il maltempo continuerà, infatti, a farla da padrone al Nord. Previste piogge intense su Sardegna, Toscana e gran parte del Settentrione, dove i fenomeni più diffusi arriveranno dal pomeriggio-sera e proseguiranno anche martedì 21.