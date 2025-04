video suggerito

Previsioni meteo della settimana: brusco calo termico, da mercoledì tornano sole e temperature primaverili Dopo un iniziale calo termico la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un graduale rinforzo dell’alta pressione, che porterà condizioni meteo più stabili e un rialzo termico su tutto il territorio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le correnti fredde che seguono la prima perturbazione di aprile, giunta sul nostro Paese nella giornata di ieri, domenica 6 aprile, daranno il via a un inizio settimana segnato da temperature ben al di sotto della media del periodo. Il calo termico sarà diffuso su tutta l’Italia, ma il maltempo lascerà progressivamente spazio a schiarite.

Meteo, inizio settimana con temperature in calo

Oggi, lunedì 7 aprile, il sole tornerà a dominare gran parte del Nord e del Centro, con residue nubi solo su Piemonte, Toscana, Abruzzo e Lazio meridionale, ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi al Nord e tra gli 8 e i 14 al Centro. Al Sud, qualche pioggia interesserà ancora la Sicilia e la Calabria meridionale, ma si attenuerà in serata. Anche qui le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 11 e 16 gradi.

Domani, martedì 8 aprile, il tempo si manterrà stabile. Al Nord è attesa una nuvolosità sparsa, senza piogge, con ampie schiarite nel pomeriggio. Le temperature inizieranno lentamente a risalire, con massime tra 11 e 15 gradi. Anche al Centro e al Sud ci sarà prevalenza di bel tempo, salvo addensamenti su Abruzzo, basso Lazio e alcune zone interne meridionali, con locali piovaschi sull’Adriatico. I valori termici resteranno stabili o in lieve crescita.

Mercoledì e giovedì: alta pressione in rinforzo, clima più mite

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un graduale rinforzo dell’alta pressione, che porterà condizioni meteo più stabili e un rialzo termico su tutto il territorio.

Mercoledì 9 aprile, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sia al Nord che al Centro, con la possibilità di isolate precipitazioni solo sulle Alpi occidentali. Al Sud, la variabilità sarà più evidente solo sulla Sardegna, ma senza fenomeni importanti. Le temperature saliranno, portandosi tra i 12 e i 17 gradi ovunque.

Giovedì 10 aprile confermerà il miglioramento: il tempo sarà per lo più soleggiato su tutta la penisola. Al Nord ovest e Nord est ampie schiarite, specie sulla laguna veneta e in Romagna. Al Centro, cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi residue sulla dorsale adriatica e sull’Appennino. Al Sud e sulle isole maggiori la situazione sarà simile: nuvolosità variabile con ampi spazi di sereno e locali aperture anche nelle aree interne. Le temperature torneranno in linea con o superiori alla media stagionale.

Weekend del 12-13 aprile: torna la primavera, sole protagonista

Il prossimo fine settimana si preannuncia decisamente più primaverile. L’anticiclone sarà ben saldo sull’Italia e garantirà giornate ampiamente soleggiate, con temperature in ulteriore rialzo.

Venerdì 11 aprile, il bel tempo dominerà su gran parte della Penisola: cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con qualche nube di passaggio al Nord Est e sul versante adriatico. Sulle isole maggiori si avranno ampie schiarite, con prevalenza di sole.

Sabato 12 aprile si confermerà stabile e mite: al Nord, qualche nube in transito sulle Alpi e in Liguria, ma senza conseguenze; al Centro cieli sereni con lievi velature sulle dorsali appenniniche; al Sud e sulle Isole maggiori ampio soleggiamento con locali annuvolamenti passeggeri. Le temperature massime toccheranno punte anche superiori ai 18 gradi, specie nelle aree interne e nelle regioni centrali tirreniche.