Previsioni meteo del weekend: piogge e temporali al Centro-Nord, possibili grandinate Il weekend che sta per iniziare sarà caratterizzato dal maltempo soprattuto nelle regioni settentrionali: previsti violenti rovesci anche con grandine dal Nordovest in spostamento verso il Nordest, la Toscana, l’Umbria e le Marche, il Lazio. Sole Sud e in Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo il caldo che nei giorni scorsi ha colpito l’Italia, il weekend ormai imminente sembra promettere un brusco cambio di rotta con pioggia e temporali a causa dell'arrivo di una serie di fronti temporaleschi in discesa dal Nord Atlantico.

La situazione meteorologica sarà in peggioramento già da domani con la perturbazione che investirà soprattutto le nostre regioni centro-settentrionali dove si attendono temporali intensi e un ulteriore calo termico. Uno di questi fronti temporaleschi spazzerà lo Stivale nel corso di domani Sabato 1 Luglio, destabilizzando non poco l'atmosfera. E l'atmosfera si manterrà piuttosto turbolenta anche nel corso di Domenica 2 Luglio.

Meteo sabato 1 luglio: arrivano le piogge, possibili grandinate

Sabato 1 luglio la perturbazione di origine atlantica colpirà le zone settentrionali: previsto quindi un diffuso peggioramento che partendo dal Nordovest si sposterà verso il Nordest. Attesi rovesci a carattere temporalesco anche molto forti, con possibili grandinate e colpi di vento improvvisi.

Tempo instabile nel resto del Paese con nuvolosità a tratti estesa e compatta, accompagnata da piogge e temporali, al mattino al Nord-Est e lungo le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, nel pomeriggio soprattutto su Alpi orientali, Emilia Romagna, zone interne del Centro e Puglia settentrionale, in parziale attenuazione alla sera.

Soleggiato all’estremo Sud e sulle Isole

Le previsioni meteo di domenica 2 luglio

Anche nella giornata di domenica 2 luglio l'atmosfera si manterrà piuttosto turbolenta: dopo una mattinata con tempo stabile su buona parte dei settori, dal pomeriggio si eleverà il rischio di qualche rovescio temporalesco, in particolare sulle Alpi centro-orientali (con locali sfondamenti fin verso le pianure) e lungo la dorsale appenninica.

Più soleggiato altrove dove tornerà ad affacciarsi l'alta pressione delle Azzorre con temperature massime intorno ai 28-30°C durante le ore più calde; dunque caldo sì, ma senza eccessi.

Allerta meteo arancione sulla Toscana oggi 30 giugno

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino per l’Italia valutando per diverse allerte meteo per rischio temporali e per criticità idraulica e idrogeologica in numerose regioni: osservata numero 1 è la Toscana