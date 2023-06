Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 30 giugno: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino per l’Italia valutando per domani venerdì 30 giugno diverse allerte meteo per rischio temporali e per criticità idraulica e idrogeologica in numerose regioni: osservata numero 1 è la Toscana.

A cura di Biagio Chiariello

Domani 30 giugno tornano le allerte meteo di colore arancione sull'Italia. L'ultimo giorno del mese sarà infatti caratterizzato da una fase di maltempo a causa del transito di una perturbazione che investirà soprattutto le nostre regioni del centro-Nord dove si attendono temporali intensi e un ulteriore calo termico.

La situazione meteorologico sull'Italia è quindi ancora instabile: osservata numero uno sarà la Toscana dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Ma lo stesso dipartimento ha comunicato che un'allerta meteo di colore giallo è prevista su dieci regioni italiane.

Allerta meteo arancione in Toscana domani 30 giugno

Quindi il rischio temporali e il rischio idrogeologico per domani in Emilia Romagna ha indotto la Protezione Civile a diramare l’allerta meteo arancione per diversi settori della Toscana:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione: Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Moderata criticità per rischio idrogeologico: allerta arancione:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Maltempo, domani allerta meteo gialla: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha poi valutato un'allerta meteo di colore giallo per ben 10 regioni. Innanzitutto alcune zone del Trentino Alto Adige per rischio idraulico; poi per rischio temporali l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte e l'Umbria; per rischio idrogeologico alcune zone del Trentino, dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche, dell'Umbria e della Val d'Aosta.

Ecco, di seguito, l'elenco nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Le previsioni per domani, venerdì 30 giugno

Mattinata di pioggia su Alpi, Nord-Ovest e Toscana, in rapida estensione a quasi tutto il resto del Centro-Nord in giornata. Non si escludono temporali di forte intensità, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Tempo più soleggiato al Sud e sulle Isole, con solo qualche isolato e breve rovescio sull’Appennino meridionale e nella Sardegna settentrionale. In serata fenomeni un po’ meno diffusi, ma ancora localmente intensi.