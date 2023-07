Previsioni meteo del week end: graduale addio al maltempo, torna il caldo anche al nord Le previsioni meteo del weekend indicano un graduale ma generale miglioramento delle condizioni del tempo nel corso di sabato 22 luglio quando avremo ancora temporali al nord ma in attenuazione del pomeriggio. Domenica 23 luglio cielo sempre più soleggiato e asciutto su tutto il Paese.

A cura di Antonio Palma

Sarà un weekend all'insegna del ritorno del sole e del caldo in tutta Italia quello che attende gli italiani tra sabato 22 e domenica 23 luglio, anche se non mancheranno piogge e temporali intensi al nord nella giornata di sabato. Le previsioni meteo del weekend, infatti, indicano un graduale ma generale miglioramento delle condizioni meteo anche nelle regioni settentrionali a partire dal pomeriggio di sabato e di conseguenza una domenica ampiamente soleggiata e con temperature in aumento al nord e caldo torrido che continuerà a insistere al centro sud.

Meteo sabato 22 luglio: ancora temporali sul nord al mattino

Nella giornata di sabato 22 luglio il flusso di correnti atlantiche umide ed instabili che hanno interessato il nord andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso del giorno con una conseguente diminuzione dell’attività temporalesca che ha caratterizzato invece la seconda parte della settimana. Nel dettaglio, per la giornata di sabato avremo dunque al mattino ancora nuvolosità consistente con rovesci e temporali diffusi sulle aree alpine, prealpine e pedemontane del Veneto e del Trentino Alto Adige e qualche temprale isolato su Lombardia e Piemonte. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con esaurimento delle precipitazioni e spazi di sereno sempre più ampi. Sole e tempo asciutto sul resto del Paese.

Le previsioni meteo di domenica 23 luglio, tempo più asciutto e soleggiato

Per la giornata di domenica 23 luglio, invece, atteso tempo stabile e asciutto su quasi tutta l'Italia con l’eccezione di qualche residuo rovescio o temporale sparso al mattino sulle zone pianeggianti tra Piemonte, Lombardia e Veneto, ma in successivo assorbimento nel corso del giorno. Dal pomeriggio schiarite ovunque con maggiore stabilità e sole da nord a sud che farà aumentare le temperature massime in tutto il Nord.

Leggi anche Quando e dove ci sarà il picco del caldo e quando tornano le piogge, le previsioni meteo di Giuliacci

Allerta meteo arancione e gialla al nord sabato 22 luglio

Nella giornata di sabato 22 luglio avremo una Italia spaccata letteralmente in due dal meteo. Per 18 città del centro sud infatti il Ministro della salute ha valutato il bollino rosso per il caldo intenso mentre la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali su cinque regioni del nord.