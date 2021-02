Previsioni meteo decisamente all'insegna dell'instabilità quelle dei prossimi giorni, quando sono attese due nuove perturbazioni. L'Italia sarà interessata da piogge no-stop e da mercoledì pure da un vortice ciclonico carico di nubifragi, vento e nevicate sui monti, che faranno da preludio all'arrivo nel weekend di una poderosa irruzione di aria gelida direttamente dalle steppe russe/siberiane piomberà sull'Italia. Burian porterà ad un calo delle temperature che coinciderà proprio con il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Due perturbazioni sull'Italia

Nella giornata di domani, martedì 9 febbraio, le perturbazioni colpiranno il Belpaese con piogge che bagneranno soprattutto le regioni tirreniche e il Meridione, mentre la perturbazione numero 4 del mese giungerà sull'Italia e alla fine della giornata di domani farà sentire i suoi effetti soprattutto mercoledì 10 febbraio, con precipitazioni diffuse e localmente intense, concentrate più che altro al Centro-Nord e Sardegna, mentre sulle Alpi tornerà a cadere la neve anche al di sotto di 1000 metri.

Previsioni meteo domani 9 febbraio

Mattinata serena al Nordovest quella di domani 9 febbraio. Nuvolosità sul resto d’Italia, ma con spazio per qualche sprazzo di tempo soleggiato. Piogge sparse, specie al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio, Sud e Isole. Ventoso al centro-Sud e Isole per venti di Libeccio; mari in generale molto mossi. Temperature minime in leggera crescita; massime pressoché invariate.

Previsioni meteo per mercoledì

Mercoledì nuvole su tutta Italia, con qualche temporanea schiarita solo all’estremo Sud. Piogge diffuse al Centro-Nord, Campania e Sardegna, con possibili nubifragi sulle regioni tirreniche e in Sardegna; in serata precipitazioni in estensione anche alle rimanenti regioni. Neve sulle zone alpine al di sopra di 800-1000 metri. Temperature massime in calo al Nord, in crescita invece al Sud.