Previsioni meteo oggi 8 ottobre, ciclone al Sud e maltempo con pioggia e calo temperature Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, indicano che il maltempo sarà protagonista anche durante il weekend che sta per arrivare. Attesa tanta pioggia, temporali e possibili nubifragi su diverse zone dell’Italia. Un ciclone interesserà soprattutto le regioni adriatiche e sul Sud.

A cura di Susanna Picone

Un ciclone in arrivo, maltempo diffuso e calo delle temperature. Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 ottobre indicano che arriverà ancora tanta pioggia su diverse zone della penisola. La circolazione depressionaria che coinvolge il nostro Paese insisterà ancora oggi: secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, nelle prossime ore un vortice ciclonico dal Nord scenderà rapidamente lo stivale richiamando correnti più fredde dai quadranti settentrionali e interessando soprattutto le regioni adriatiche e il Sud.

Previsioni meteo venerdì 8 ottobre: ciclone con pioggia al Sud

Nelle giornata di oggi 8 ottobre secondo le previsioni meteo il ciclone si posizionerà al Sud mantenendo compromesso il tempo sul Mezzogiorno e sulle regioni adriatiche centrali. Il resto del Paese sarà invece protetto dall'alta pressione delle Azzorre che avanzerà dai settori occidentali. I venti di Bora, Grecale e Tramontana faranno crollare le temperature al Nord e poi anche al Centro-Sud. Nei dettagli, oggi sarà una giornata prevalentemente asciutta al Nord salvo piogge ancora in Romagna. Maltempo sulle regioni adriatiche e piogge sugli Appennini. Al Sud maltempo soprattutto in Puglia e sul basso Tirreno. Temporali anche sulla Sicilia settentrionale e sulla Sardegna orientale.

Maltempo oggi, l'allerta meteo della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per temporali e per rischio idraulico e idrogeologico su parte di Marche, Molise e Puglia. È inoltre allerta gialla in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche.

Previsioni meteo weekend, maltempo e precipitazioni sparse

Almeno al Sud, secondo le previsioni meteo, il tempo non migliorerà nel weekend. Sabato avremo ancora maltempo in Puglia e precipitazioni sparsi sul resto delle regioni meridionali. Domenica atteso tempo ancora molto instabile al Sud, soprattutto in Puglia.