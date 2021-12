Previsioni meteo 4 dicembre: sabato di maltempo, ritorna la neve a quote basse Che tempo farà oggi sabato 4 dicembre? Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione accompagnata da correnti fredde di origine artica, porterà maltempo su molte regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi 4 dicembre il maltempo dovrebbe iniziare a far sentire nuovamente i propri effetti dopo una breve tregua. Una nuova perturbazione accompagnata da correnti fredde di origine artica, porterà maltempo su molte regioni in questo weekend, specialmente domani. La giornata relativamente meno complicata sarà quella di oggi quando almeno nella prima parte del giorno il tempo si manterrà abbastanza asciutto nonostante un contesto votato alla variabilità. Il peggioramento sarà anche caratterizzato da un nuovo e generalizzato calo delle temperature.

Le zone più colpite dal maltempo, tra la fine di oggi e la giornata di domani, saranno comunque regioni del Nord-Est e quelle centro-meridionali, con piogge diffuse e anche il ritorno della neve sulle zone alpine e sull’Appennino settentrionale a quote relativamente basse. La stessa perturbazione, poi, insisterà al Centro-Sud anche all’inizio della prossima settimana.

Allerta meteo 3 dicembre

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni meteorologici in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in alcuni settori del Sud della Campania, Basilicata e Sicilia.

Leggi anche Previsioni meteo 2 dicembre, nubi al Nord e maltempo sul Centro Italia

Nord, nevicate in Emilia-Romagna

Come spiega il servizio meteo dell'Aeronautica Militare al nord al mattino sono previsti molte nubi su arco alpino occidentale con fenomeni sparsi, nevosi a quote superiori ai 700 metri. Velature estese sulle altre aree, più spesse sulle rimanenti zone alpine e su quelle prealpine e nebbia in banchi sulle aree

pianeggianti.

A partire dalla mattinata è atteso un aumento della copertura nuvolosa sulle aree pianeggianti in successiva estensione ai rilievi del Triveneto dove a fine giornata saranno possibili deboli nevicate a quote intorno ai 300 metri oltre che sulle aree appenniniche dell'Emilia-Romagna ma con quota neve oltre i 1000 metri.

Centro, pioggia in Lazio e Umbria

Mattinata all'insegna del cielo sereno o al più velato. Seguirà un aumento della nuvolosità, in particolare su Toscana e

Sardegna a cui saranno associate nel corso del pomeriggio deboli piovaschi sull'isola e fenomeni più consistenti sulla parte settentrionale della Toscana. In serata le precipitazioni riguarderanno anche su Lazio e parzialmente

Umbria ed aree appenniniche abruzzesi con quota neve oltre i 1700 metri.

Sud, maltempo in Campania, Molise e Calabria

Residui fenomeni al mattino su Calabria, Sicilia e Puglia meridionale, bel tempo sulle restanti aree.

Ma con nubi in aumento sui settori tirrenici e con precipitazioni che interesseranno Campania, Molise occidentale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria nonché, in modo più blando, la Sicilia occidentale.