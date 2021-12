Allerta meteo domani 4 dicembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio Nuova allerta meteo della Protezione civile in settori di tre regioni nella giornata di domani, sabato 4 dicembre. A rischio Basilicata, Campania e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Continua la fase di maltempo sull’Italia e anche se si registra un miglioramento rispetto agli ultimi giorni anche domani, sabato 4 dicembre, sarà una giornata di allerta meteo in alcune zone della penisola. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni meteorologici in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in alcuni settori del Sud della Campania, Basilicata e Sicilia.

Allerta meteo gialla domani in 3 Regioni

Sul sito della Protezione civile pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 4 dicembre. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo di sabato confermano che il tempo sta nuovamente cambiando. Al Nord attese delle nevicate sui confini alpini, in Sicilia atteso qualche rovescio già al mattino, poi dal pomeriggio il tempo peggiora sull'alta Toscana con piogge e su Lazio e Campania entro sera. Nubi irregolari sul resto delle regioni.