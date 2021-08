Previsioni meteo 30 agosto-3 settembre, primi assaggi di autunno: arrivano temporali e fresco Ultimi sprazzi d’estate e assaggi d’inverno per la prima settimana di settembre quando il tempo sarà perlopiù soleggiato al Sud con temperature oltre la media in Sicilia, mentre sulle regioni settentrionali ci sarà tempo fresco e instabile con rovesci e qualche temporali a inizio settimana. Nuova perturbazione in arrivo anche il primo weekend di settembre.

A cura di Redazione Meteo

Se finora il tempo ha regalato giornate di sole e qualche pioggia sparsa su tutta la Penisola, a partire da lunedì 30 agosto e dai giorni successivi, un nuovo fronte temporalesco porterà forte instabilità sulle regioni del Nord. Mentre al Sud, in particolare in Sicilia tornerà il caldo intenso con temperature ben oltre la media. Un'Italia divisa in due per la prima settimana di settembre che vedrà fresco e pioggia da un lato con piccoli assaggi di autunno e bel tempo con ampi sprazzi di estate dall'altro.

Meteo lunedì 30 agosto e martedì 31 agosto: temperature sopra la media in Sicilia

Nello specifico per quanto riguarda la giornata di lunedì 30 agosto, secondo gli esperti meteo ci sarà un aumento della pressione sulle regioni del Sud e del Centro mentre sulle zone settentrionali cominceranno a vedersi i primi segnali dell'annunciato nuovo fronte temporalesco che porterà instabilità in particolare sulle regioni Alpine e Prealpine. Per martedì 31 agosto invece il tempo sarà fresco al Nord e su gran parte del Centro con nubi intense, mentre rovesci e qualche temporale colpiranno soprattutto le regioni di Nordest e le aree interne della Toscana ma soprattutto le Marche e l'Umbria. Al Sud l'anticiclone africano porterà tempo più stabile e caldo specie sulla Sicilia dove torneremo ad avere temperature ben superiori alla media del periodo.

Previsioni meteo primo weekend di settembre: nuova perturbazione in arrivo

I temporali andranno a intensificarsi soprattutto nella giornata di mercoledì 1 settembre, soprattutto sulle regioni del Centro e sulla costa adriatica. In seguito, se tutto verrà confermato, tutto il Paese sarà avvolta da una contesto anticiclonico di matrice azzorrianae dunque caratterizzato da un tempo relativamente stabile. Secondo gli esperti di Meteo.it però per il primo weekend di settembre saranno presenti fenomeni temporaleschi pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi: le temperature saranno stabili o al di sotto della media del periodo.