Previsioni meteo 29 settembre, tempo instabile: nubi e piogge sparse al Centro Nord Tempo instabile e molto nuvoloso su tutta Italia, secondo le previsioni meteo di domani, 29 settembre. Pericolo di pioggia nell’area settentrionale, nelle regioni Toscana, Emilia Romagna occidentale, Triveneto e Piemonte e Lombardia. Temperature minime in lieve aumento, in calo, invece, le massime.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Le previsioni meteo di domani, mercoledì 29 settembre, indicano che l’intera Penisola sarà sotto un cielo nuvoloso con possibili piogge nell’area settentrionale. Temporali sulle Alpi e Prealpi. Piogge meno intense, nel corso della giornata, su Emilia Romagna occidentale, Trentino Alto Adige e la zona pianeggiante della Lombardia. Nubi sparse anche su tutto il meridione.

Previsioni meteo domani, 29 settembre

Le previsioni meteo di domani, 29 settembre, indicano che una perturbazione coprirà i cieli di tutta Italia. Probabili piogge colpiranno la zona settentrionale della penisola, con temporali a maggiore intensità sul versante Nord del Piemonte e della Lombardia. Piogge deboli colpiranno in mattinata l’area Ovest dell’Emilia Romagna, la Toscana settentrionale e il Triveneto. Situazione stabile in serata. Parzialmente nuvoloso su tutte le regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo 29 settembre, nubi sparse da Nord a Sud

Le previsioni meteo di mercoledì, indicano che al Nord, Alpi, Prealpi e Appennini saranno invasi da nubi di forte intensità con temporali intensi al primo mattino su Piemonte e Lombardia. A fine giornata si prevedono rovesci anche in Triveneto ed Emilia Romagna. Al centro annuvolamenti consistenti e lievi rovesci sul Lazio e Appennini, in mattinata. Sul resto del centro e sulla Sardegna cieli velati, con aumento di copertura in serata su Toscana e Umbria. Al Sud, cielo molto nuvoloso a Sud Campania e Basilicata ionica. Lievi rovesci sulla Sicilia settentrionale. Sul restante meridione cieli soleggiati, ad eccezione di possibili addensamenti su Molise e Puglia ionica. Le temperature minime saranno in lieve rialzo e le massime in diminuzione.

Previsioni meteo settimana

Da giovedì le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente instabili su tutta la penisola, con addensamenti e nubi ancora su Alpi e Prealpi e regioni centro-meridionali. Venerdì la situazione migliorerà al Sud, con annuvolamenti sulle Alpi centro-occidentali e Sardegna. Sabato molte nubi e lievi precipitazioni sull’Italia settentrionale. Torna il maltempo sulle regioni alpine, Sardegna e regioni centro tirreniche. Asciutto e nuvoloso sul Centro-Sud.