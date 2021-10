Previsioni meteo 22 ottobre: maltempo a Centro-Sud, rischio di piogge e temporali Che tempo farà oggi venerdì 22 ottobre in Italia: la perturbazione si muove sulle regioni centro-meridionali, rischio di piogge e rovesci su Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia, mentre al Nord il tempo andrà gradualmente migliorando. Previsto un abbassamento delle temperature. Allerta meteo gialla su 5 regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 22 ottobre, lasciano intendere come la perturbazione che ha raggiunto l’Italia porterà maltempo soprattutto sulle regioni centrali, con parziale coinvolgimento anche del Sud Italia, mentre nella parte settentrionale del Paese la situazione andrà gradualmente migliorando. Temperature massime in rialzo al Nord e regioni tirreniche, in leggero calo nel medio versante adriatico. Sabato, prima di abbandonare la nostra Penisola, questa stessa perturbazione porterà ancora un po’ di precipitazioni soprattutto al Sud e medio versante adriatico.

Per la giornata di domani il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 22 ottobre 2021. Ondata di maltempo sull’Italia con allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in diverse regioni del Centro-Sud: Molise, Campania, Lazio, Toscana e Umbria.

Rovesci sparsi al Nord

Le previsioni dell’Aeronautica militare indicano un cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni centro-orientali, con rovesci e temporali sparsi su Friuli, Venezia Giulia, in attenuazione dal pomeriggio; bel tempo a Nord-Ovest, in estensione dalla sera anche al resto del Settentrione.

Temporali al Centro

Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi su Lazio, Abruzzo, Umbria e a nord della Sardegna, in parziale attenuazione serale.

Maltempo al Sud

Forte nuvolosità su Campania e Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Meridione.