Previsioni meteo 22 novembre, torna a piovere su quasi tutta la penisola: arrivano i temporali Dopo una settimana di bel tempo tornano le nubi, le piogge e i temporali tipici di questo periodo dell’anno. Oggi, lunedì 22 novembre, sono previste precipitazioni praticamente in tutta Italia.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 novembre, parlano chiaro: la tregua dal maltempo è finita e quasi in tutta Italia tornano le piogge tipiche di questo periodo dell'anno. In generale le condizioni meteo peggioreranno un po' ovunque durante la settimana, ma già da oggi il cambiamento si vedrà chiaramente in diverse Regioni sia al Nord, che al Centro e al Sud. Le temperature calano, sia massime che minime, in Liguria, nel settore alpino e in quello appenino. Si apre una settimana che, in generale, sarà molto più condizionata dal maltempo rispetto alla precedente. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà oggi, 22 novembre, zona per zona.

Pioggia e nubi sparse al Nord

Al Nord la giornata è caratterizzata da precipitazioni sparse sulla Liguria, sulla parte Ovest dell'Emilia Romagna, sulla Lombardia e sul Piemonte orientale. Con tanto di fenomeni intensi e temporaleschi fino alla metà della giornata sulla Liguria. Per quanto riguarda il resto del Nord Italia, invece, non è previsto comunque bel tempo: molte nubi con piogge isolate sulla zona Est dell'Emilia Romagna e su Veneto e Trentino Alto Adige.

Al Centro temporali su Lazio e Toscana

Per Toscana e Lazio sono in arrivo piogge e rovesci isolati o sparsi, che caratterizzeranno la giornata di oggi. Ci potranno essere anche fenomeni temporaleschi e intensi sulla zona Nord-Ovest della Toscana e in quella centro-occidentale del Lazio. Per quanto riguarda le altre Regioni del Centro ci saranno comunque rovesci, ma saranno più isolati e occasionali. Nel pomeriggio ci sarà un miglioramento, andando verso la sera. Le precipitazioni cesseranno in Umbria e Toscana.

Sud e Isole, pioggia prevista fino a metà giornata

Al Sud sono previste precipitazioni intense, anche temporalesche, fino alla tarda mattinata di oggi sia nella zona Sud e Ovest della Sicilia, sia in quella centro-occidentale della Campania. Nel pomeriggio, invece, la situazione migliorerà progressivamente con precipitazioni che saranno sempre più occasionali. Molte nubi anche sulla Sardegna, con rovesci e temporali anche in questo caso fino a metà giornata, poi ci sarà un miglioramento nel pomeriggio con temporali solo nella zona Est. Per quanto riguarda il resto del Sud Italia, la nuvolosità oggi sarà irregolare, con rovesci isolati – sempre fino a metà giornata – su Calabria, Basilicata e Puglia meridionale.