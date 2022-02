Previsioni meteo 19 febbraio: tempo instabile su tutta l’Italia, nuvole e pioggia al Nord Che tempo farà oggi? Secondo le previsioni meteo dell’aeronautica militare questo sabato 19 febbraio sarà all’insegna del tempo instabile. Nuvole al Nord e piogge leggere sulla Liguria. Banchi di nubi più importanti sulla Campania e sul Molise.

A cura di Gabriella Mazzeo

La giornata di oggi, sabato 19 febbraio, sarà all'insegna del tempo variabile. Nuvoloso al mattino, con nebbia al Nord e in particolare sulla Pianura Padana e pioggia sulla Liguria centrale, in Trentino e nel basso Veneto. La pioggia si sposterà poi in Emilia Romagna e ancora in Friuli. Sul resto dell'Italia cieli nuvolosi soprattutto in serata, in particolare sul Centro Sud. Sono previste piogge durante la notte anche in Toscana e nelle Marche settentrionali. Minime in diminuzione nel corso della giornata su Valle d'Aosta e Piemonte. Stazionarie invece le temperature sul resto del territorio. Massime in deciso rialzo sulla Lombardia

Nord, nuvole sulla Pianura Padana e pioggia sulla Liguria

Nella giornata odierna le condizioni meteo sul Nord dell'Italia saranno all'insegna dell'instabilità. Quello in arrivo è infatti un weekend con cieli coperti e piogge estese su tutto il Paese. In particolare oggi, sabato 19 febbraio, sono previsti cieli nuvolosi sulla Pianura Padana fin dal mattino. La Liguria invece vedrà piogge deboli e qualche isolato breve rovescio. Sulle zone alpine è prevista neve oltre i 1200 metri. Aperture parziali solo nel pomeriggio sulla Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia occidentale. Miglioramenti più decisi con schiarite importanti in serata anche sulla Liguria.

Nuvole al Centro, pioggia sulla Toscana

Instabile secondo le previsioni meteo fornite sul sito dell'Aeronautica militareanche la situazione al Centro della penisola. Nella giornata di oggi sono previste velature su Abruzzo e Sardegna, più spesse col trascorrere delle ore fino al pomeriggio. Ancora nuvole con lievi precipitazioni sulla Toscana settentrionale. Fenomeni in graduale riduzione durante la sera.

Sole sul Sud, nuvole più compatte su Campania e Molise

Non pioverà sul Sud dell'Italia, ma sono comunque attese nuvole sparse durante la giornata. Più compatto il banco di nubi dalla mattina su Campania e Molise mentre sul resto del meridione dal mattino vi sarà ampio soleggiamento con nuvolosità in aumento nel corso del sabato. Interessata dalle nuvole anche la Sicilia meridionale che passerà da una situazione di sole a una di cielo coperto. Inspessimento delle velature nel pomeriggio anche sulla Puglia