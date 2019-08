Le previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto perdere potenza in alcune Regioni causando temporali improvvisi. Le zone interessate dal maltempo dovrebbero essere la Valle d'Aosta e la zona del Verbano-Cusio-Ossola dove potrebbero verificarsi nelle prossime ore rovesci o brevi temporali estivi.

Al Sud, invece, splenderà ancora il sole: stessa situazione sulle Isole. Le temperature saranno in aumento, si diceva, ma i livelli non saranno da "record": al Centro-Sud i termometri toccheranno picchi oltre i 35 gradi. Nelle zone interne della Sardegna si potranno sfiorare i 36 gradi. L'ondata di caldo è attesa per le giornate di martedì e mercoledì con temperature alte in Sardegna, Toscana, Umbria, Calabria e Puglia.

Venendo alla situazione nelle prossime ore, al Nord le previsioni meteo parlano di addensamenti sull'arco alpino, in Liguria e basso Piemonte con rovesci e temporali pomeridiani. Nel resto del nord Italia tempo sereno o poco nuvoloso con temperature minime in rialzo. Nel centro Italia tempo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più rilevante in Abruzzo. Anche qui le temperature minime saranno in rialzo un po' ovunque mentre i mari saranno quasi calmi o poco mossi. Al Sud il tempo sarà sereno ovunque, poco nuvoloso in Sicilia. Temperature stazionarie e venti pressoché assenti con mari calmi o poco mossi.