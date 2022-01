Previsioni meteo 12 gennaio: venti molto freddi e neve in pianura. Le regioni a rischio Che tempo farà oggi mercoledì 12 gennaio 2022? Giornata sicuramente molto fredda con neve a quote molto basse, anche sotto forma di bufera a causa del vento forte, su parte delle regioni del Centro.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni di oggi, mercoledì 12 gennaio, indicano che la perturbazione numero 2 del mese si sta allontanando dall'Italia, ma il flusso di aria fredda proveniente dai Balcani non è destinato, al momento, a placarsi: ancora nuvoloso su molte zone del Centro-Sud, ma sopratutto prevista neve a quote bassissime o fino in pianura e le regioni maggiormente a rischio saranno quelle centrali.

Dove nevicherà oggi 12 gennaio 2022

Possibili nevicate dunque fino in pianura su Marche, Umbria, Abruzzo, ma anche sul Lazio, specie su Viterbese e Reatino; neve anche sui Castelli Romani e fiocchi misti a pioggia non esclusi per qualche ora prima dell'alba fin su Roma. Fiocchi misti a pioggia sono attesi inoltre ad Ancona, Ascoli e Pescara. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni. Entro sera piogge in Sicilia.

Sereno a Nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare il Nord Italia sarà protetto dall'alta pressione. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da bel tempo, con locali foschie o nebbie mattutine lungo il corso del Po. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Le temperature avranno valori massimi attesi tra i 3 di Torino e i 10 di Genova.

Neve a Centro Italia

Instabilità che dalle regioni adriatiche si porterà verso la Sardegna centro-orientale interessando parzialmente anche Umbria e Lazio. Previste nevicate a quote collinari e quasi su coste e pianure di prima mattina, anche sull'isola. Sul resto delle regioni tempo più stabile. Temperature con valori massimi compresi tra i 2 di l'Aquila e Campobasso e i 10 di Roma.

Nuvoloso a Sud, pioggia in serata

La pressione in aumento causerà una giornata con cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso sugli Appennini e sulla Sicilia. Le precipitazioni riguarderanno soltanto l'isola in serata. Le temperature avranno valori massimi attesi tra i 3 di Potenza e i 12 di Palermo.