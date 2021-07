Le previsioni meteo di domani domenica 11 luglio indicano che sarà una giornata di bel tempo prevalente su tutta Italia, con sole e temperature in aumento in alcune zone, ma non mancheranno neppure i temporali. Le precipitazione interesseranno soprattutto alcune zone del Nord-Italia, nel resto del Paese al massimo attesa qualche nuvola.

Previsioni meteo domani, domenica 11 luglio

Alta pressione prevalente secondo le previsioni meteo di domani, domenica 11 luglio. Al mattino potranno verificarsi delle precipitazioni su alta Lombardia, Trentino Alto Adige e alto Veneto. Sul resto del Paese bel tempo prevalente con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio saranno possibili temporali anche sui confini alpini orientali.

Previsioni meteo 11 luglio, temperature in aumento al Centro-Nord

Le previsioni meteo di domenica 11 luglio indicano che è atteso un leggero aumento delle temperature soprattutto al Nord-Est del Paese e al Centro. Al Nord attese temperature massime sopra i 30°C. Allerta meteo per afa nel capoluogo lombardo. Cielo sereno, sole e tempo stabile anche a Torino ma nessun allerta meteo. Le previsioni meteo al Centro indicano che sarà una domenica di sole splendente con allerta per afa a Roma, dove il termometro potrà raggiungere i 34 gradi. Domenica serena e soleggiata anche nel Meridione con qualche nuvola sugli Appennini. Le temperature massime saranno comprese tra i 28°C e i 33°C. A Palermo allerta meteo per afa.

Previsioni meteo prossima settimana

Se fino a questo momento il protagonista dell'estate è stato l'anticiclone africano, con un caldo a tratti opprimente, la settimana prossima potrebbe cambiare tutto. Le previsioni meteo confermano che sarà possibile una "crisi" quando, da martedì, una profonda depressione, ricolma di piogge e grandinate, riuscirà a sfondare il muro anticiclonico e a dare il via a una fase instabile su alcune delle nostre regioni. Atteso anche un calo delle temperature.