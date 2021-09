Previsioni meteo 10 settembre, vortice ciclonico sull’Italia con temporali al Centro-Sud Le Previsioni meteo di venerdì 10 settembre indicano l’irruzione di un vortice di bassa pressione che dal Mediterraneo Occidentale si sposterà velocemente verso est investendo direttamente la Sardegna, e in successione le coste tirreniche e il sud Italia con piogge e temporali diffusi in molte regioni.

A cura di Antonio Palma

Nuova fase di maltempo per l'Italia secondo le previsioni meteo di domani 10 settembre. A causa dell'arrivo di un vortice ciclonico da ovest, infatti, da domani il nostro Paese sarà interessato da una nuova ondata di maltempo che farà peggiorare il tempo in tutto il centro sud con piogge e temporali diffusi in molte regioni. La prima regione essere interessata sarà la Sardegna ma poi la perturbazione si sposterà sempre di più verso est coinvolgendo mezza Italia. Una situazione meteo che poi proseguirà anche nel corso del prossimo weekend con nubifragi e temporali su tutto il sud.

Previsioni meteo di venerdì 10 settembre: temporali su Sardegna e centro sud

Nel dettaglio le Previsioni meteo di venerdì 10 settembre indicano l'irruzione di un vortice di bassa pressione che dal Mediterraneo Occidentale si sposterà velocemente verso est investendo direttamente la Sardegna, e in successione le coste tirreniche e il sud Italia. Gli effetti del vortice depressionario si faranno sentire già nella mattinata di venerdì su gran parte della Sardegna con intensi fenomeni temporaleschi, soprattutto lungo le coste. La situazione peggiorerà ulteriormente nel corso del giorno, soprattutto sul nord della Sardegna mentre la perturbazione inizierà a interessare anche le coste tirreniche centro meridionali della Penisola. A fine giornata infine sarà coinvolta anche la Sicilia. Nel resto d'Italia invece prevalenza di tempo soleggiato a eccezione delle Alpi Occidentali.

Previsioni meteo weekend: maltempo al sud

Analoga situazione meteo è prevista anche durante le giornate di sabato e domenica. Nel corso del weekend infatti avremo ancora prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, ma molte nuvole al Sud, con rovesci e temporali anche intensi. Le regini più colpite saranno la Sicilia, la Calabria, il sud della Basilicata e e il settore ionico della Puglia, Migliora invece in Sardegna al Centro.