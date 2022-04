Presenza di ossido di etilene, ritirati gelati Twix, Bounty e M&M’s: non vanno consumati L’avviso di richiamo è stato emesso dallo stesso produttore dei gelati che vengono commercializzati in Italia da Mars Italia S. p. A.

A cura di Antonio Palma

A causa della presenza di livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge in uno degli ingredienti usati per la loro preparazione, alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s sono stati ritirati dai negozi e dai banchi frigo dei supermercati. L'allerta alimentare è stata lanciata da diverse catene di supermercati che vendono i prodotti in questione come Coop Decò, Unes, e Iper. Nel dettaglio, l'avviso datato 8 aprile 2022 è stato emesso dallo stesso produttore dei gelati, una società francese che li produce e li commercializza per conto di Mars Italia S. p. A. . I gelati richiamati infatti sono stati prodotti da Mars Wringley Confectionery France, nello stabilimento di route de Saverne, a Steinbourg, in Francia.

Come comunica Mars Italia, il richiamo si è reso necessario a causa della presenza di livelli di ossido di etilene (ETO) in quantità superiore a quella indicata dalla normativa europea nella farina di semi di carrube, uno degli ingredienti utilizzati per la produzione di gelati. Nel dettaglio, i prodotti interessati dal richiamo sono:

Il Twix Ice Bar venduto in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione fissato al 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

Il Twix Ice Bar venduto in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con termine minimo di conservazione al 31/04/2022 e al 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

Il Bounty Ice Bar, venduto in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con termine minimo di conservazione al 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

Il M&M’s Choco Ice Bar, venduto in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con termine minimo di conservazione fissato al31/05/2022 (EAN 5000159500678).

I prodotti ancora invenduti sono stati già ritirati ma se siete in possesso di confezioni riconducibili ai gelati segnalati, l'invito è a non consumarli e di contattare il Servizio Consumatori di Mars Italia al numero gratuito 800 303130. Mars precisa che analoghi prodotti con date di scadenza differenti rispetto a quelle indicate, così come altri gelati prodotti e commercializzati dal gruppo, non sono oggetto di richiamo.