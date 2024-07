video suggerito

Prepara una torta all’hashish per gli amici, la mamma ignara l’assaggia e finisce in ospedale Un ragazzo di 21 anni di Correzzola (Padova) ha preparato una torta a base di hashish per gli amici, ma l’ha lasciata a casa e i genitori l’hanno assaggiata ignari di tutto. La donna è finita in ospedale. Episodio segnalato ai carabinieri ma per il giovane chef nessuna denuncia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aveva preparato una torta a base di hashish per i suoi amici a casa, ma l'ha assaggiata anche la madre, ignara di tutto. Così la signora è finita in ospedale, dove è stata ricoverata. È successo ieri pomeriggio a Correzzola (Padova), dove un 21enne del posto si è adoperato in cucina per preparare un dessert da portare ad una cena tra amici. Si trattava di brownies al cioccolato, a cui nell'impasto è stata aggiunta la cannabis.

Ma ha lasciato la sua "space cake" in sala da pranzo, così la madre e il padre ne hanno preso un pezzetto, non sapendo cosa ci fosse all'interno. Solo che la donna si è sentita male ed è stata accompagnata in stato confusionale dal marito all’ospedale di Piove di Sacco, dov’è stata in seguito ricoverata. Per i medici a diagnosi è stata quasi subito di intossicazione alimentare.

Poi, dopo essere stata sottoposta a tutte le analisi del caso, è stato scoperto l'arcano. La donna era stata "drogata". I carabinieri, avvertiti dell'episodio, hanno effettuato una perquisizione e sequestrato il dolce, che il giovane, poi convocato in caserma, ha ammesso di aver preparato per divertirsi, dimenticandosi però di riporlo in un luogo sicuro, non immaginando le conseguenze. Per lui nessuna denuncia, ma al termine degli atti è stato segnalato alla Prefettura di Padova in qualità di assuntore, dal momento che tra i suoi effetti personali non c’era nessun’altra quantità di stupefacente. La mamma, invece, dopo lo spavento iniziale si è ripresa senza alcuna conseguenza per la sua salute.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Lo scorso anno a Pinerolo dieci persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato una torta a base di hashish preparata da un 15enne torinese che in quel caso è stato anche denunciato.