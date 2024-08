Prende il treno per andare in vacanza a Rimini e scompare: dal 20 agosto nessuna notizia di Giuseppe Marino

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Giuseppe Marino, 65 anni

È da martedì 20 agosto che non si hanno notizie di Giuseppe Marino, 65enne di Aosta.

L'uomo è scomparso circa una settimana fa quando è partito dalla sua città alla volta di Rimini, dove si doveva recare per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il 65enne lavora in un ristorante di Aosta come lavapiatti.

La sua scomparsa è stata denunciata alla Questura di Aosta e segnalata in un post sui social diffuso da amici e colleghi. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il 65enne è stato avvistato l'ultima volta nella stazione di Chivasso, dove è stato ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza.

L'uomo si sarebbe fermato qui durante il viaggio in treno verso Rimini. Alle 11.40 avrebbe poi preso per errore un treno diretto a Milano, anziché proseguire il suo viaggio verso la località della riviera romagnola, come riporta anche un post sui social: "Alla stazione di Chivasso ha preso erroneamente un treno per Milano alle ore 11.40; da quel giorno non abbiamo più avuto sue notizie. Purtroppo non ha con sé il telefono cellulare ed è quindi irreperibile. È stata fatta denuncia alla polizia".

In stazione è stato anche ritrovato il borsone del 65enne. Conteneva tutti i suoi effetti personali, anche i biglietti del treno e del denaro. Purtroppo, l'uomo ha lasciato nel borsone anche il suo cellulare impedendo ai suoi cari di raggiungerlo telefonicamente.

Secondo quanto si legge su Torino Cronaca, oltre al borsone l'uomo aveva un marsupio e una carta prepagata, che non sono stati ritrovati nel borsone e per questo si presume che li abbia ancora con sé. I familiari lo stavano aspettando a destinazione ma a Rimini, località dove da diversi anni trascorreva le vacanze, non è mai arrivato.

È stata diffusa una sua foto sui social, non si hanno tuttavia informazioni relative al modo in cui era vestito al momento della scomparsa. Chi dovesse avvistare il 65enne o dovesse avere dettagli utili che possano portare al suo ritrovamento è pregato di contattare il numero +39 3477310900 o telefonare al numero unico di emergenza 112.